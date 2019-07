Tradicionalnom manifestacijom “Mostar ne zaboravlja prijatelje“ , u organizaciji Centra za mir i multietničku saradnju, sinoć je obilježana 15. godišnjica obnove Starog mosta. Manifestacija je počela spuštanjem cvijeća u rijeku Neretvu i skokom sa Starog mosta.

Foto: 24sata.info

Kasnije su u prelijepom ambijentu bašte Koski Mehmed-pašine džamije dodijeljene nagrade i priznanja zaslužnim pojedincima i institucijama.



Priznanje generalnom sekretaru UN-a



Laureat Međunarodne nagrade „Mostar Peace Connection“, koja se dodjeljuje za doprinos zbližavanju civilizacija i kultura svijeta, ove godine je generalni sekretar Ujedinjenih naroda, António Guterres. Nagradu je u njegovo ime preuzela rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda Sezin Sinanoglu te pročitala pismo koje je Centru za mir uputio generalni sekretar UN-a.



- Stari most i historijska jezgra Starog grada Mostara, koji su obnovljeni u svom punom sjaju, svjedoci su snage koju raznolikost, saradnja i mir donose sa sobom. Preko 450 godina Stari most je simbol ovog prelijepog, raznolikog, kreativnog grada i regije. Podsjeća nas takođe i na naše opredjeljenje da prevaziđemo sve razlike i zajednički radimo na izgradnji mira i sklada. U tom duhu, nadam se da će uskoro svi građani moći koristiti svoje biračko pravo da odlučuju o budućnosti ovog grada i BiH. UN i ja lično stojimo vam na raspolaganju da vam pomognemo u svim naporima u izgradnji jedne prosperitetne, stabilne i mirne BiH. U ime UN-a, gospodinu Oručeviću, hvala Vam što promovišete i zagovarate mir u ovoj prelijepoj zemlji i u svijetu, naveo je između ostalog Guterres.



Povelje Aliji Izetbegoviću i Memorijalnom centru Potočari



Posebne Povelje su uručene Memorijalnom centru Potočari za kontinuirani doprinos borbi za istinu, insistiranju na otkrivanju sudbine nestalih Srebreničana i kažnjavanju zločina, te, posthumno, prvom predsjedniku Bosne i Hercegovine Aliji Izetbegoviću za ogromnu podršku projektu obnove Starog mosta - kao spomenika mira oko kojeg se okupio cijeli svijet. Povelju Memorijalnom centru Potočari i Udruženju majke Srebrenice uručio je premijer BiH Denis Zvizdić, a posthumnu povelju Izetbegoviću iz ruku direktora Centra za mir Safeta Oručevićaprimio je direktor Muzeja Alija Izetbegović - Adnan Žiško.



- Više puta doživimo da nam se kaže da nismo ni imale našu djecu. Zato ovaj Centar, koji je ovdje u samom centru Mostara, je vrlo važan zato što promoviše mir, jer nama je potreban mir, potrebno nam je zajedništvo. Moramo zajedno živjeti, zajedno graditi bolje sutra onima koji su ostali iza svojih najmilijih, rekla je Munira Subašić.



- Mi moramo istrajati da nađemo sve masovne grobnice, da ekshumiramo sve žrtve genocida, da izvršimo njihovu identifikaciju, da ih dostojno sahranimo u Memorijalnom kompleksu u Potočarima, da majke i porodice, najbliži srodnici jednom skinu tu agoniju sa sebe traženja žrtava, odnosno svojih najmilijih, rekao je Mersed Smajlović, direktor Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari.



Govoreći o priznanju Aliji Izetbegoviću, Oručević je kazao kako se u to vrijeme na Starom motu vidjelo i prelamalo kad idemo i kada ne idemo zajedno.



- Ali ti ljudi, kao što je predsjednik Izetbegović, nikada nisu odustali od jedne stvari, a to je da taj most bude zajednički simbol svih građana i svih naroda cijelog svijeta, rekao je Oručević.



- Alija Izetbegović je bio priznat političar, državnik i filozof. Spada možda u rijetku generaciju političara i možda posljednju generaciju političara koji su dobijali nagrade i na Istoku i na Zapadu. Te nagrade su dolazile od SAD-a, zapadne Evrope, Turske, zemalja Golfskog zaliva, gotovo iz cijelog svijeta. Međutim, mi nemamo mnogo domaćih priznanja za Aliju Izetbegovića. Zato mogu slobodno reći da je ova povelja možda jedna od najznačajnijih nagrada, ako ne i najznačajnija, koju smo dobili od naših ljudi. Zbog toga želim da se zahvalim gospodinu Oručeviću na ovako značajnoj nagradi. Ovo priznanje će sigurno krasiti našu stalnu postavku, rekao je Adnan Žiško, direktor Muzeja Alija Izetbegović.





Mimari mira



Uručene su i tradicionalne nagrade “Mimar mira“, zaslužnim pojedincima koji su svojim ličnim angažmanom promovirali univerzalne vrijednosti dobra, mira, tolerancije i suživota i dali doprinos u afirmaciji Mostara i Bosne i Hercegovine. Jedan od njih je i premijer Federacije BiH Fadil Novalić kojem je večeras uručeno ovo prizanje.



- Ja sam u tom nekom poslovnom svijetu dobio mnoge nagrade, ali večeras ne mogu da se sjetim nijedne pored ove. Ova je apsolutno najveća. Ovaj most što je iza nas, Mostarci, Mostar, mir su komplementarne imenice i stvarno svjedoče istrajnosti ljudi na ovom prostoru, poručio je Novalić.



Priznanje “Mimar mira“ su dobili i Tatjana Ljujić Mijatović, Ivo Komšić, Miro Lazović, Jovan Divjak i Mirko Pejanović kao su ljudi koji su obavljani najodgovornije dužnosti u najteža vremena i bili i ostali svojevrsni simboli Bosne i Hercegovine.



Nagrade su dobili i Ivan Prskalo, Don Ante Ledić, Zlatko Dizdarević, Emir Zlatar, Ajla Delkić, Edita Đapo, zatim ljudima koji su kroz sport promovirali Mostar, njegov duh i zajedništvo - posthumno Nenadu Ćeći Bijediću, te Semiru Tuci, Seadu Kajtazu, Marijanu Kvesiću, Enveru Eni Novakoviću i Lorensu Listi.



“Mimari mira“ su i Edin Batlak, Adnin Hasić, Sanel Kajan, Salko Pezo, Ahmed Džubur, Sead Mulahasanović, Nedžad Maksumić, Miralem Kolečić, posthumno Mustafa Selimović, te Tibor Vrančić, Zdenko Bošković, Smail Špago i posthumno Ismail Braco Čampara.



Manifestacija je okončana bakljadom Kluba skakača sa Starog mosta – Mostari, te muzičkom izvedbom ansambla Mostarske kiše.



