Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić je, odgovarajući na novinarsko pitanje da li će moći obnašati tu funkciju kada bude predsjedavajući Predstavničkog doma državnog parlamenta, odgovorio da u skladu s važećim zakonodavstvom u BiH i u skladu s važećim Izbornim zakonom, kada ne bi obnašao tu funkciju prekršio bi zakon.

Foto: 24sata.info

- Želim uvijek da se vladam u skladu s važećim zakonima, poštujem vladavinu zakona i sve dok je to tako ponašat ću se u skladu s onim mogućnostima koje dozvoljava Izborni zakon BiH, koji vrlo jasno precizira da se do imenovanja izvršnih funkcija mogu obnašati takve funkcije - kazao je Zvizdić, dodajući da nije samo on u toj situaciji, te da veliki broj ministara na nivou Federacije i države BiH je u toj dvojnoj ili dvostrukoj ulozi - naveo je Zvizdić.

Dodao je da za to postoji vrlo jednostavno rješenje, a to je da Predsjedništvo BiH pošalje ime mandatara za novi saziv Vijeća ministara BiH.

Zvizdić je postavio pitanje zašto se priča samo o imenovanju Vijeća ministara BiH, te „zašto ne radi organ koji je formiran, a to je Parlamentarna skupština BiH“?

- Jako me interesuje to pitanje zašto ne rade Predstavnički dom i Dom naroda, kada su izabrani zastupnici, kada je izabrano rukovodstvo, kada više od 30 zakona čeka, kada više od 30 finansijskih sporazuma čeka. Oni su već sada 'teški' više od 600 miliona eura, vezani su za svaki pedalj BiH, za svaki dio infrastrukture, ne samo saobraćajne, nego i komunalne - kazao je Zvizdić.

Dodao je kako ga interesuje zašto ne radi organ koji je formiran, „a sve je fokusirano na imenovanje organa koji još uvijek nije formiran, a ima zakonsku obavezu da u takozvanom tehničkom mandatu obavlja svoju funkciju“.

- Po meni je jako važno bilo da počne raditi onaj nivo BiH koji je konstituiran. To je jedna stvar i druga stvar je da što prije dobijemo iz Predsjedništva BiH ime mandatara za novi sastav Vijeća ministara BiH - zaključio je Zvizdić.

( FENA)