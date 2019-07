U datom trenutku ću izvući najteže oružje, poručio je danas Zdravko Mamić govoreći o imenima, kako je naglasio, korumpiranih sudija u Hrvatskoj.

Potom je, ipak, spomenuo jedno ime.



''Đuro Sesar je korumpirani sudac Vrhovnog suda Hrvatske. On je nepošten, pokvaren sudac i ruglo je da obnaša funkciju predsjednika Vrhovnog suda. On i ja znamo da je korumpiran i ja ću to bez problema dokazati kad se stvore uvjeti za to. Spreman sam za detektor laži i u Bosni i u Hercegovinu i u Hrvatskoj'', poručio je Mamić uoči ročišta u Sudu BiH.



Potom je pohvalio Tužiteljstvo BiH.



''Čitao sam mišljenje Tužiteljstva Bosne i Hercegovine i u ovom trenutku se zahvaljujem. Nevjerovatno koliko su dali truda. Ne vidim nikakvu mogućnost da Sud donose bilo kakvu drugu odluku'', naglasio je on.



Danas će biti održano ročište pred Sudom Bosne i Hercegovine, na kojem će se razmatrati Mamićevo izručenje Hrvatskoj.



Podsjećamo, Hrvatska traži izručenje Mamića po optužnici podignutoj na Županijskom sudu u Osijeku. Mamića i još šest optuženih osoba se tereti da su oštetili Dinamo za oko 200 miliona kuna.



Mamić je ranije u Hrvatskoj osuđen na šest i po godina zatvora, međutim, prije izricanja te presude pobjegao je u Bosnu i Hercegovinu, čiji je takođe državljanin.



Sud BiH je nametnuo Mamiću mjere zabrane putovanja van zemlje, te obavezu javljanja u policijsku stanicu u Čitluku.



