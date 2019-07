Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica ESPOO definira Procjenu prekograničnog utjecaja na okoliš, odnosno svaki negativan utjecaj koji se može izazvati susjednoj državi.

Edita Đapo / Vijesti.ba

Ona predviđa da se za slučaj nemogućnosti usklađivanja između država BiH može obratiti istražnoj komisiji, ocijenila je federalna ministrica okoliša i turizma i zastupnica u Parlamentu BiH Edita Đapo u razgovoru za „Avaz“, komentirajući najave o izgradnji odlagališta nuklearnog otpada u Trgovskoj gori.



Ona je istakla kako Bosna i Hercegovina mora iskoristiti sve mehanizme zaštite ukoliko Predsjedništvo BiH i Vijeće ministara BiH ne postignu dogovor s Hrvatskom u vezi s odlaganjem tog otpada u blizini granice s BiH.



- Klub Zelenih u Parlamentarnoj skupštini BiH je donio zaključak da nadležne institucije Bosne i Hercegovine pristupe formiranju pravnog i ekspertnog tima koji će izvršiti pripremu scenarija za pravne i institucionalne postupke, ukoliko Republika Hrvatska i dalje bude ignorirala i zanemarivala usvojene i prezentirane stavove kroz Rezoluciju Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i zaključke Predsjedništva Bosne i Hercegovine – kazala je Đapo.



Ugrožen ogroman broj ljudi



Ona je podsjetila da je prije izgradnje objekta za odlaganje radioaktivnog otpada neophodno uraditi Studiju utjecaja na okoliš i prekograničnog utjecaja te pokazati i dokazati da objekt neće imati negativan utjecaj na okoliš.



- Lokacija predviđena za ove aktivnosti nalazi se na središnjem dijelu masiva Trgovske gore, a to područje je ispresijecano vodotokovima čije su podzemne vode vrlo osjetljive, jer se lako i brzo mogu zagaditi, a one predstavljaju centralno slivno područje prema rijeci Uni. Naši stručnjaci su ocijenili propusnost zemlje i opasnost od zagađenja, što znači da bilo kakva prirodna nesreća ili nesreća izazvana ljudskim faktorom donosi niz problema ne samo BiH, nego je to opasnost i za druge zemlje s obzirom na to da se Una i Sana ulijevaju u Savu – istakla je Đapo, dodavši kako bi ogroman broj ljudi, kako u Hrvatskoj tako i u BiH, bio ugrožen takvom odlukom.



Jedinstven odgovor



Đapo je navela kako su po pitanju Trgovake gore svi nivoi vlasti u BiH jedinstveni u odgovoru.



- Skupština USK, Parlament i vlade oba entiteta, kao i Parlamentarna skupština BiH donijeli su rezolucije o protivljenju izgradnje radioaktivnog odlagališta na području Trgovske gore. Također, i Predsjedništvo BiH je donijelo zaključke kojim se BiH protivi izgradnji ovog odlagališta. Predloženim rješenjem izgradnje odlagališta RAO na lokalitetu Čerkezovac u reonu Trgovske gore jeste protupravni prekogranični utjecaj na susjednu državu Bosnu i Hercegovinu – kazala je Đapo.



Stanovništvo nije uzeto u obzir



Ona je istakla kako u okviru analize „radijusa utjecaja“ na udaljenosti od pet kilometara od zone odlaganja predlagač uopće nije uzeo u obzir stanovništvo na teritoriji BiH.



- Eventualni daljnji nastavak procesa izgradnje dovest će do narušavanja dobrosusjedskih odnosa dvije zemlje i pokretanja međunarodne arbitraže zbog kršenja odredbi kojim se propisuju uvjeti za odlaganje RAO, te odredbi Arhuške i ESPOO konvencije – istakla je Đapo.



Ministrica okoliša i turizma FBiH je naglasila kako su Arhušku i ESPOO konvenciju ratificirale obje zemlje, na osnovu kojih Bosna i Hercegovina ima pravo na zaštitu svojih interesa.



- Već smo se obraćali Komitetu za ESPOO Konvenciju i, ukoliko se Hrvatska odluči za lokaciju Čerkezovac na Trgovskoj gori, moramo iskoristiti sve mehanizme koji su nam na raspolaganju, pa se čak obratiti i Evropskom parlamentu, s obzirom na to da je Hrvatska članica EU – zaključila je Đapo.



(Avaz)