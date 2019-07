Balkanski poluotok nije važna turistička destinacija poput nekih drugih mjesta u Evropi, no ovo često zanemareno područje ima sve, od čistih plaža do nedirnutih planina, od urbanih gradova do arheoloških parkova, a cijene su niže od nekih poznatijih turističkih destinacija zapadne Europe, piše Culture Trip o ovom dijelu svijeta.

Mostar / 24sata.info