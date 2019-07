"Društvo ne smije ostati slijepo i gluho na potrebe djece oboljele od raka, kojoj je, uz liječenje, nužno omogućiti rehabilitaciju i iskoristiti njihov potencijal", izjavio je Feni direktor Udruženja "Srce za djecu" Fikret Kubat.

Foto: 24sata.info

Uoči 12. rehabilitacijskog kampa na Vlašiću, u kojem će sudjelovati više od 150 mališana i članova njihovih obitelji, Kubat je istaknuo da rehabilitacija, kao standard u liječenju, u BiH nije sustavno riješena, te dodao da djeca i njihovi roditelji trebaju sveobuhvatnu potporu cijelog društva.

- Koliko je važno biti uz djecu tijekom liječenja kada se bore za život, toliko je važan i oporavak nakon liječenja. Mi se trudimo da njima i njihovim roditeljima pružimo trajnu i cjelovitu potporu, jer oni to zaslužuju. Oni su veliki resurs, heroji koji su dobili najveću bitku i treba ih vratiti u njihove sredine i dati im podršku da se vrate u škole i vrtiće - naglasio je Kubat.

Iako smatra da su protokoli liječenja u BiH isti kao u drugim europskim zemljama, Kubat je upozorio da uvjeti liječenja ovise o stanju u državi.

- Moramo shvatiti da se sve poteškoće koje imamo u funkcioniranju države održavaju i na zdravstvo i na obrazovanje, tako da je potrebno da svi zajedno doprinosimo više. Rak je bolest cijele porodice, u kojoj, uz dijete, trpe svi, od roditelja do braće i sestara - naglasio je.

Govoreći o inicijativama Udruženja, Kubat je kazao da je, među ostalim, nužno promijenit postojeće propise koji se odnose na dužinu bolovanja za roditelje oboljele djece.

- Očekujemo da ovo pitanje bude riješeno kao i u zemljama okruženja. Dakle da to više ne bude kao do sada, 40-ak dana bolovanja, nego da ono traje sve dok traje proces liječenja. Također, općinske socijalne službe bi morale imati podatke gdje se nalaze ta djeca i kakvo je njihovo socijalno stanje - naglasio je on.

Prema podacima Udruženja "Srce za djecu", Federaciji BiH godišnje od raka oboli oko 60 mališana, a Kubat ističe da je ohrabrujući visok postotak izlječenja.

Rehabilitacijski kamp za djecu i njihove roditelje bit će održan na Vlašiću od 23. do 28. srpnja, a mališani će biti uključeni u brojne aktivnosti, poput kreativnih radionica te škola jahanja i plivanja.

- Kamp će sadržavati sve ono što je potrebno da ih psihički i fizički ojačamo nakon intenzivnog liječenja. Djeci to puno znači, a osobito zbog toga što mnogi roditelji nisu u mogućnosti da im priušte odlazak na planinu - istaknuo je direktor Udruženja "Srce za djecu" Fikret Kubat.

( FENA)