Na dnevnom redu sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, zakazane za utorak, ponovo će biti odluka o privremenom finansiranju institucija.

Foto: 24sata.info

Ustav BiH kaže, bez blagovremenog usvajanja budžeta, na snazi će biti privremeno finansiranje. Ali prvi čovjek finansija Vjekoslav Bevanda, nije stavio potpis na takvu odluku, jer ne dolazi na sjednice.

- Sačekajte ako možete do utorka, jer je tada zakazana sjednica Savjeta Vijeća ministara. Obavezao sam se da ću šutiti i sačekati utorak. Ako poslije utorka ne bude, sve me pitajte šta na umu to na drumu, ako može, da ne kompliciram situaciju do utorka. Iako imam svoje mišljenje, ali evo suzdržat ću se - kazao je Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH.

Ministarstvo finansija saopćenjem se posljedni put nedavno oglasilo, nakon što su mediji objavili informaciju o povećanju toplog obroka zaposlenim u institucijama. Tada su obrazložili da je do povećanja moglo doći u slučaju da je budžet usvojen do 1. jula.

( Avaz)