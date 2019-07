Do službenih podataka o broju ostvarenih noćenje u jedinom bh. gradu na moru praktički je nemoguće doći, a po procjenama turističkih djelatnika ove sezone doći će do blagog pada broja noćenja, i to prije svega u privatnom smještaju.

Neum / 24sata.info

Po riječima predsjednika Udruge turističkih djelatnika općine Neum Davor Krešić, procjenjuje se da Neum raspolaže s oko 15.000 ležaja.



- Točne statističke podatke o broju noćenja nema nitko, ali generalno znamo kakva je sezona i što se događa. Malo je lošija nego prošle godine, ali generalno nema nikakve drame jer zadnjih pet-šest godina su bile izvrsne, tako da blagi pad, koji će ove godine vjerojatno biti, ne treba shvatiti kao nešto dramatično - kazao je Krešić u razgovoru za Fenu.



On pojašnjava kako je Neum izravno vezan za turizam obližnjih odmarališta na jadranskoj obali te da se zbivanja na hrvatskom turističkom tržištu izravno odražavaju na situaciju u Neumu.



- Kada se oni napune tada se i mi punimo, a budući da Hrvatska ima nešto lošiju sezonu, posljedice se osjećaju i kod nas. Neumski hoteli rade relativno dobro i hoteli neće osjetiti veliki minus, ali je problem u privatnom smještaju koji je dosta kasno krenuo i tu ima puno rupa i praznih kapaciteta, a upravo ljudi koji borave u privatnom smještaju generiraju generalnu izvanpansionsku potrošnju - pojasnio je Krešić.



Po njegovim riječima, postoje brojni uzroci nešto lošijih rezultata ove godine, a jedan od osnovnih je oporavak ljetovališta u Maroku, Tunisu, Turskoj i Egiptu, koja su proteklih godina bilježili velike minuse, a ove godine su se vratila na velika vrata ponajprije zahvaljujući izdašnim državnim subvencijama.



Krešić ističe kako manji broj turista ne mora nužno biti loša vijest te da se iz svega toga treba izvući pouku.



- Treba znati koliko neka destinacija može primiti turista, a ne da se dopušta masovna gradnja. Ja, čak, ne bih ni rekao da je opao broj turista koliko je u pitanju preizgrađenost, koja sama po sebi tjera potencijalne turiste. Turisti ne vole prenapučene destinacije gdje nema mjesta za parking niti mjesta na plaži. Ljudi na odmoru hoće svoj mir - istaknuo je.



Kada su u pitanju cijene smještaja u Neumu, predsjednik Udruge turističkih djelatnika kazao je kako su one na razini prošle godine te da su dosegnule svoj maksimum.



- Cijene ne mogu više ići gore. Sada treba ići na poboljšanje ponude i kvalitete usluge. U Hrvatskoj vidimo da u kvalitetnim i marketinški dobro obrađenim destinacije, poput Hvara, Dubrovnika, Rovinja, sezona nije lošija. Naprotiv, čak je i bolje nego prošla. Radi se o destinacijama u kojima je glavni faktor kvaliteta, a ne cijena - kazao je Krešić.



Neum ne može biti konkurent Dubrovniku, ali pametnom strategijom može zauzeti značajno mjesto na jadranskoj turističkoj mapi:



- Mi nismo neko kulturno mjesto i nemam bogatu povijest. Mi smo relativno nov grad, ali imamo neke svoje druge prednosti, kao što su odličan omjer uloženog i dobivenog. Također, imamo dobar geografski položaj i u Neumu možete napraviti kombinaciju odmorišnog i aktivnog turizma s posjetima Mostaru, Dubrovniku, Korčuli. Mislim da je to naša najveća prednost - istaknu je Krešić.



Kada se govori o Neumu nezaobilazna tema su Pelješki most i prometna povezanost.



- Novih prometnica i mostova se ne treba bojati. Otvaranjem Pelješkog mosta sigurno će doći do pada prometa u ugostiteljskim objektima i trgovinama uz samu magistralu, i to već odavno znamo. Međutim, svrha turizma je osigurati lokalnom stanovništvu kvalitetan život, a mi danas u Neumu nemamo kvalitetan život jer nam je magistralna stalno začepljena, granice su nam spojene jedna s drugom i to je veliki problem - kazao je Krešić.



Nakon otvaranja Pelješkog mosta Neum će prodisati, smatra Krešić, ali i upozorava kako je važno da se završi prometnica Stolac – Neum prije dovršetka izgradnje Pelješkog mosta.



- Po meni, nova prometnica prema Stocu i Pelješki most su dobre vijesti za Neum, samo moramo se pobrinuti da nova cesta bude gotova prije mosta kako ne bismo ostali izolirani - zaključio je predsjednik Udruge turističkih djelatnika općine Neum Davor Krešić.



(FENA)