Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Ilustracija / 24sata.info

Temperature zraka u 14 sati: Bjelašnica 15 stepeni, Ivan Sedlo 25, Sokolac 26, Livno i Srebrenica 28, Bugojno, Sarajevo i Tuzla 29, Gradačac i Neum 30, Bijeljina, Brčko, Doboj, Sanski Most i Široki Brijeg 31, Grude, Prijedor i Trebinje 32, Banja Luka, Bihać i Mostar 33 stepena.



Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne i krajem dana, postupni porast oblačnosti u sjevernim područjima može uvjetovat i kratkotrajnu kišu. Vjetar slab na momente i umjeren jugozapadnog smjera.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 19, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 35 stepeni.



U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna temperatura oko 30 stepeni.





(FENA)