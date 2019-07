Istrajavat ćemo zauvijek, sjećat ćemo se nevino ubijenih, odavati im poštovanje i istrajavati na istini i pravdi.

Foto: AA

Istina i pravda su jedini lijek za situaciju u kojoj se nalazi i BiH i cijeli region, poručio je danas član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović, koji je prisustvovao kolektivnoj dženazi za 86 žrtava u Prijedoru.



Podsjetio je da su danas u Prijedoru da klanjaju dženazu za 86 šehida Prijedora, da se sjete svih 3.176 nevino ubijenih Bošnjaka Prijedora i svih drugih nevino ubijenih ljudi.



"Zločin u Prijedoru ima sve elemente genocida. Ko zna šta bi bilo sa ljudima koji su bili u logorima da novinari i međunarodne organizacije nisu otkrile te logore. Kako drugačije to kvalificirati nego genocid", izjavio je Džaferović nakon dženaza-namaza navodeći kako ga čudi da to nisu dosad nazvale pravim imenom ni domaće ni međunarodno pravosuđe.



Kako je kazao, ono što je poseban problem je to da je "ono za šta je i kako je kvalificiran ovaj zločin odgovarao vrlo mali broj ljudi, zločinaca".



"I mi ćemo istrajati da se zločin u Prijedoru i cijeloj sanskoj dolini kvalificira na ispravan način i u drugim mjestima u BiH", rekao je član Predsjedništva BiH, smatrajući da je jedini pravi način i jedina prava kvalifikacija genocid.



I da svi oni, kako je kazao, koji su na bilo koji način učestvovali u izvršenju zločina dođu pred lice pravde.



"Istrajavat ćemo zauvijek, sjećat ćemo se nevino ubijenih, odavati im poštovanje i istrajavati na istini i pravdi. Istina i pravda su jedini lijek za situaciju u kojoj se nalazi i BiH i cijeli region. Mora se suočiti s istinom i svako onaj ko je imao zločinačku ulogu u agresiji na BiH. Mora doći, i u okviru srpskih političkih i vjerskih elita do suočavanja s istinom do priznanja genocida", pojasnio je Džaferović.



Naglasio je da će uraditi sve i da se pomogne povratnicima.



"Ovdje treba da se zajednički živi, zato je potrebna istina, pravda i suočavanje s istinom, a povratnicima treba pomoći na svaki način. Mogu da poručim i vlastima u ovom gradu da se oni ne odnose na pravi način prema povratnicima", dodao je Džaferović danas u Prijedoru.



Smatra da nema nikakvog opravdanja što se sprečava da Bošnjaci obilježe stratišta na kojima su stradali 1992. kao da nema ni opravdanja to što se sprečavanja podizanje spomenika ubijenoj djeci Prijedora.





(AA)