Nakon što je više medija objavilo vijest o presretanju izraelskog zrakoplova koji je ušao u hrvatski zračni prostor iz pravca Bosne i Hercegovine s namjerom preleta prema Italiji od strane hrvatskih vojnih zrakoplova, iz Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH (BHANSA) potvrdili su za Fenu da je ovaj let bio izvan zone odgovornosti Centra oblasne kontrole leta BiH (BHACC).

- Dana 19.07.2019. godine u 06:26 UTC, odnosno u 08:26 po lokalnom vremenu, izraelski zrakoplov oznake 4XCPX TAMAR AVIATION-a tipa GLF 4 na letu iz Tel Aviva za Zurich je iz smjera zračnog prostora Crne Gore ušao je u zračni prostor Bosne i Hercegovine. Navedeni zrakoplov je imao uredno popunjeni i prihvaćeni plan leta. Zrakoplov je letio na visini od 40.000 stopa, odnosno nešto više od 12.000 metara te je samim time bio u nadležnosti susjednih oblasnih kontrola leta Beograd i Zagreb koje su po trenutno važećim sporazumima nadležne za pružanje usluga kontrole letenja u zračnom prostoru BiH na visinama iznad 32.500 stopa, odnosno iznad 10.000 m. Dakle, navedeni let je bio izvan zone odgovornosti Centra oblasne kontrole leta BiH (BHACC). Zrakoplov je napustio zračni prostor BiH u 06:49 UTC odnosno 08:49 po lokalnom vremenu, navode iz BHANSA-e.



Po dostupnim informacijama BHANSA-e, zrakoplov je izgubio radio vezu s nadležnom oblasnom kontrolom leta Zagreb, zbog čega je zatraženo i provedeno presretanje zrakoplova od strane Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u zračnom prostoru Republike Hrvatske.



- Radi se o uobičajenom postupku u ovakvim situacijama. Napominjemo da prilikom presretanja niti u jednom trenutku nije došlo do narušavanja zračnog prostora Bosne i Hercegovine od strane vojnih zrakoplova Republike Hrvatske – ističu iz BHANSA-e.



BiH je od 2014. godine u procesu preuzimanja odgovornosti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi iznad svog teritorija. Tada je preuzela kontrolu nad prostorom do 10.000 metara nadmorske visine, dok su uslugu i kontrolu zračnog bosanskohercegovačkog prostora iznad ove nadmorske visine, nastavili pružati provajderi susjednih država i shodno tome ubirali prihode.



Prema najavama iz BHANSA-e, potpuno preuzimanje odgovornosti za pružanje usluga u zračnoj plovidbi u cjelokupnom zračnom prostoru BiH planirano je za 5. prosinca ove godine, čime će ovaj iznimno zahtjevan i dugotrajan proces biti uspješnoj okončan.





