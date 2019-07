Iz Bosne i Hercegovine ove godine petu islamsku dužnost, hadž, obavit će 1.680 vjernika. Polazak za Medinu je planiran za 29., 30., 31. juli i 1. august s Međunarodnog aerodroma Sarajevo.

Rukovodilac Ureda za hadž i umru Rijaseta Islamske zajednice u BiH muderris Nezim ef. Halilović je u intervjuu za Fenu kazao da su okončane sve potrebne pripreme za odlazak na hadž i izvršavanje hadžskih obreda u 2019. godini. Olakšavajuća okolnost je i ta što su vize bile elektronske.



- Cijena hadža je ista kao i prošle godine, ali ona ne zavisi od nas, nego od cijena u Kraljevini Saudijskoj Arabiji. Trudimo se da poboljšamo boravak naših hadžija, a to podrazumijeva i povećanje cijena – kazao je on, te kao primjer naveo da je obaveza - zakup klimatiziranih šatora na Arefatu, hrana, voda, a mimo toga su dodatne hadžske takse.



Reisu-l-hudžadž (glavni vođa putovanja na hadž) je zamjenik reisu-l-uleme Husein ef. Smajić, a za edukaciju hadžija zadužen je travnički muftija Ahmed Adilović.



Hodočasnike prati 38 vodiča i svaki od njih će u prosjeku voditi od 40 do 45 ljudi, a o zdravlju hadžija će brinuti šest ljekara specijalista i šest medicinskih tehničara. Vodič ljekarskog tima je dr. Mohamad dr. Akram Tamim. Dežurat će 24 sata i imat će određenu količinu potrebnih medikamenata, a sve ostalo se može nabaviti u apotekama u Mekki i Medini koje su veoma dobro snabdjevene.



Ambulante će biti smještene u hotelima gdje borave hadžije, u slučaju potrebe pacijenti će besplatno biti zbrinuti u bolnicama KSA koje su savremeno opremljene.



U Medini će hadžije biti smještene u dva hotela koji su udaljeni 400 metara od harema Poslanikove džamije. U Mekki će biti smješteni u novosagrađenim tornjevima Lemar, hotela visoke kategorije sa dobrom komunikacijom, a i prošle godine, podsjeća Halilović, hadžije su bili zadovoljni smještajem i sve vaktove klanjali u haremu K'abe.



Iz godine u godinu, muderris kaže da sve više mladih odlazi na hadž. Oko sedam posto je bolesnih i starijih vjernika kojima je neophodna dodatna usluga, pomoć, te su to dodatni problemi za organizatore, ali nisu niti će biti zapostavljeni. Vodičima pomažu i bh. studenti iz Medine, Rijada.



Potrudit će se, naglasio je Halilović, da svim hadžijama budu maksimalno na usluzi, imat će razumijevanja i strpljenja za starije i bolesne, za one koji nikada nisu putovali avionom, koji nisu imali priliku da borave u hotelu.



- Uvjeren sam da će takav hizmet, našim očevima i majkama koji su rađali heroje ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini, biti razlog da i naš hadž bude primljen – naglasio je Halilović.



Podsjeća da je hadž stroga obaveza onima koji ispunjavaju uvjet: da su muslimani, punoljetni, psihički i fizički zdravi, da imaju materijalne uslove i da imaju slobodu komunikacije, puta.



- Hadž se ne smije odgađati. To je propis koji se mora izvršiti čim se steknu uslovi. Onaj koji ispunjava sve te uslove i ne obavi hadž a umre, on umire kao veliki grešnik – rekao je Halilović.



Organizacija hadža je kompleksna, dodao je, uključeno je mnogo institucija, pojedinaca, i ako neko u tom lancu zakaže, to se odražava na organizaciju. Stoga je poručio vjernicima da se naoružaju strpljenjem, jer idu na najvažnije životno putovanje, a cilj tog putovanja je da Allah dž.š. bude zadovoljan i da se očiste od grijeha.



Nakon obavljenog hadža, povratak u domovinu je planiran za 17., 18., 19. i 20. august.



Halilović je izrazio nadu da će ove godine povratak biti onako kako je planirano, te podsjetio da je prošle godine bilo izvjesnih problema pri povratku, iako je hadžijama odgovaralo ostati duže, ali za one koji su se morali vratiti zbog obaveza, osiguran je poseban avion.



Ističe da oni koji žele da obave hadž, a ne mogu zbog starosti i narušenog zdravlja jer hadž zahtijeva određeni napor, osiguravaju bedela, onoga koji će u njihovo ime obaviti hadž.



- Percepcija starih Bošnjaka je bila da treba sačuvati hadž, a ja sam siguran da u stvari hadž nas čuva od grijeha – zaključio je Halilović u intervjuu za Fenu.







