Mostaru će dugo vremena trebati da vrati povjerenje stranih investitora koje je poljuljano zbog laičkog, nedovršenog projekta izgradnje kolektora otpadnih i oborinskih voda, kaže u razgovoru za Vijesti.ba Marin Bago iz Udruženja "Futura".

Marin Bago / 24sata.info

Kojim novcem dovršiti projekat



- Radovi su počeli još 2015. godine, ali ni blizu nisu završeni. A svi su rokovi davno probijeni. Otprilike je na te pročistače spojeno tridesetak posto mostarske kanalizacije - nije spojena kompletna lijeva i pola desne obale Neretve - pojašnjava Bago.



Čitav projekat, tvrdi, urađen je laički, a i veliko je pitanje kojim će parama projekat biti dovršen, imajući u vidu da je namjenski novac već utrošen.



- Jasno je da je čitav taj posao vođen bez kvalitetnog nadzora i brige - ističe Bago.



Nisu urodile plodom ni kritike stranih investitora zbog netransparentnog trošenja novca. Vrijednost projekta procijenjena je na oko 130 miliona KM, ali je sasvim jasno da će taj iznos biti premašen.



- Najveći problem u budućnosti je taj što smo mi - građani Mostara - koje predstavlja Gradska uprava, izgubili povjerenje stranih investitora i donatora. I godine će nam trebati da vratimo to poljuljano povjerenje u smislu poslovanja, poštivanja potpisanih ugovora, profesionalnosti itd. - svjestan je Bago.



Navodi da i dalje nema pravih i konkretnih informacija o samom utrošku sredstava, jer potpisani ugovori i dokumenti nisu javni.



- Mi i dalje ne znamo kolika su naša zaduženja, koliko smo novca za šta uzeli. Ali ono što sa sigurnošću znamo je da su posrijedi teške prevare, teška nebriga i teški kriminal - naglašava Bago.



A kada na površinu isplivaju svi ti podaci, naš sagovornik naglašava da će biti zaista depresivni i razočaravajući.



- Mi već godinama govorimo da je vodeće ljude iz komunalnih preduzeća, uključujući gradonačelnika i njegovog zamjenika, odavno trebalo suspendirati kako bismo na miru mogli izanalizirati sve podatke i dosad učinjenu štetu, te u tom smislu poduzeti neophodne korake - govori Bago.



Naš sagovornik naglašava da je ove godine iz budžeta Grada Mostara izdvojeno više od milion maraka za nastavak izvođenja radova na kolektoru.



- A taj projekt davno je trebao biti gotov, rokovi su probijeni, novci potrošeni. I sada se direktno pljačkaju građani Mostara - potcrtava Bago.



Bez odgovora



Na javno postavljeno pitanje švedskog ambasadora u BiH Andersa Hagelberga gdje je nestalo 16 miliona KM novca švedskih poreskih obveznika doniranih za projekat, odgovor nikada nije stigao.



- Ako ulazimo u jedan projekt i ulažemo novac, očekujemo da partner izvrši poslove na vrijeme. Švedska je dala već 16 miliona KM u ovaj projekt. Kad smo uradili investiciju, očekujemo i da svi ostali odrade svoj dio posla. Ovdje je uložen novac poreznih obveznika - riječi su ambasadora Hagelberga.



Zna se tek da novcem u Mostaru suvereno upravljaju HDZ i SDA.



- Gradonačelnik Bešlić se krije kad švedski ambasador dođe u Mostar. Bešlić još uvijek nije izašao pred ljude da kaže šta se desilo s tim opljačkanim novcem, gdje je on u svemu tome, šta se dešava s trovanjem? On i dalje negira postojanje otrova. Mi to već smatramo jednom vrstom dijagnoze, jer svi dokumenti govore u prilog tome, a on jedini tvrdi da od tog nema ništa. Stvari su zaista zabrinjavajuće - poručuje Bago.



Prema njegovim riječima, Mostar je usljed komunalnih pljački već pretrpio štetu u iznosu kojim bi se mogla sanirati ratna šteta u tom gradu.



- Naša kaznena prijava glasi "pljačkanje oko 300 miliona KM samo u komunalnim aktivnostima, trovanje građana, prešućivanje s daljom namjerom trovanja". Već odavno upozoravamo da je posljednjih nekoliko godina posrijedi velika pljačka - ističe Bago.



Zabrinjavajućim ocjenjuje da nijedna institucija u BiH nije reagovala po službenoj dužnosti. No, to ga ni ne čudi.



- Sasvim je jasno da, ako se bilo koja institucija uključi, to ujedno znači i da će stradati njihove stranačke kolege, krenut će istraga i onda... - kaže Bago.





D.K.



(24sata.info)