Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz hrvatskog naroda Željko Komšić kazao je da Hrvatska odbija rješavanje otvorenih pitanja koja postoje u odnosima između dvije države, objavilo je u petak "Oslobođenje".

Željko Komšić / 24sata.info

Željko Komšić, koji sukladno sustavu osmomjesečne rotacije u subotu preuzima dužnost predsjedatelja Predsjedništva BiH od Milorada Dodika, kazao je u intervjuu ovom listu kako je dug popis otvorenih pitanja između dvije zemlje, dodavši kako je, uz nespremnost Hrvatske da se ona riješe, krivnja i na kadrovima HDZ BiH u Vijeću ministara BiH koji, kako tvrdi, unutar svojih ministarstava opstruiraju rad na tim pitanjima.



Kao primjer naveo je pitanje međudržavne granice, imovine tvrtki iz BiH u Hrvatskoj i planove za gradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori uz granicu na Uni, prenosi N1.



"Interesa od Hrvatske da se rješavaju ta pitanja nema. Sjećam se kada je vladu Hrvatske vodio pokojni Ivica Račan zaista je malo falilo da te krupne probleme riješimo ali je ipak sve zapelo jer je došlo do promjene vlasti u obje zemlje. I od tada ta pitanja opterećuju odnose između BiH i Hrvatske. Mi smo ih voljni rješavati u sljedećem razdoblju, imamo želju i dobru volju. Podsjećam kako smo mi bili jako korektni i konkretni u rješavanju imovine hrvatskih tvrtki i privatnih osoba u BiH, čak i bez uvjetovanja reciprociteta", kazao je Komšić i dodao kako je isti proces u Hrvatskoj blokiran.



Sve je to dovelo do situacije u kojoj postoji "more" neriješenih slučajeva, tvrdi Komšić a kao drastičan primjer navodi da Hrvatska kao svoje vlasništvo tretira imovinu tvrtki i osoba iz BiH koje daje pod koncesiju ili najam.



"Dodikov potez dogovoren s Grabar-Kitarović"



Komentirajući posljednji prijepor u Predsjedništvu BiH, u kojemu je Dodik uložio veto na odluku kojom bi se zaustavilo gradnju Pelješkog mosta do rješavanja graničnog pitanja na moru, Komšić je kazao kako je to rezultat dogovora njegovog srpskog kolege u državnom vrhu s hrvatskom predsjednicom.



"Koliko znam Dodik je obećao Hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da će to zaustavljati u Predsjedništvu BiH", izjavio je Komšić.



Odbacio je Dodikove tvrdnje da bi zaustavljanje gradnje Pelješkoga mosta stvorilo probleme s gradnjom mosta na Savi kod Gradiške i nepotrebno otvorilo sukob BiH i EU, što je bio i glavni argument da Narodna skupština Republike Srpske u četvrtak podupre veto i tako trajno blokira stupanje na snagu odluke za koju su glasovali Komšić i bošnjački član Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.



"Bila je to Dodikova nepotrebna predstava. Želim upozoriti kako se i odluke Narodne skupštine RS mogu obarati pravnim lijekovima. Nisam sklon onoj 'tuk na tuk' , ali je činjenica da Dodik otvara procjep. Sada ja i drugi član Predsjedništva Šefik Džaferović možemo u federalnom Parlamentu početi obarati procese do kojih je RS ili Miloradu Dodiku jako stalo", najavio je Željko Komšić.



"Apsurdno je ovo što Milorad Dodik radi. To nema nikakve veze s vitalnim nacionalnim interesom RS , ali on se pozvao na jednu odredbu koja traži konsenzus u Predsjedništvu kod odluka koje se tiču vanjske politike", kazao je Komšić, prenosi Hina.



Najavio je kako će kao predsjedatelj Predsjedništva pokušati promijeniti dinamiku u održavanju sjednica i dostavljanju materijala. Potvrdio je da se s Miloradom Dodikom može „naširoko razgovarati oko poslovnih projekata, ali ne može oko krupnih političkih tema, poglavito oko NATO –a“.



"Mislim da je njegov dug prema Rusiji ogroman i da on ne može natrag. Zašto je Dodik sebe doveo u takav položaj, to je posebna priča, ali je očevidno da se o tako velikim stvarima s njim ne može razgovarati jer on naprosto nema manevarskog prostora drugačije postupati i ići ka kompromisu. Moje je stajalište da se tako ponaša isključivo zbog toga što je prezadužen kod Rusa", ocijenio je Komšić.



Narodna skupština Republike Srpske podržala je jučer Zaključke u vezi Prijedloga odluke o potvrđivanju stava predsjedavajućeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika, javila je reporterka N1. Za odluku je bilo 60 poslanika, a šest protiv i šest suzdržano.



(24sata.info)