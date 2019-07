Koncertom Mostar Rock Schoola, Simfonijskog orkestra Mostar i Željka Bebeka na platou ispod Starog mosta, u četvrtak je počela dvodnevna manifestacija "Gdje prošlost susreće budućnost" koja se održava u povodu 15. obljetnice završetka obnove Starog mosta.

Foto: Fena

Dirigent Simfonijskog orkestra Mostar i aranžer cjelokupnog koncerta Mostar Rock Schoola i navedenog orkestra Damir Bunoza kazao je kako je jako bitno da se ovakva manifestacija održava.



- Posebno mi je drago što je ove godine s nama Mostar Rock School, odnosno ljudi iz Mostara, kao što je i većina svirača iz orkestra. To znači da se ulaže u domaće ljude, u domaće umjetnike, a kada se ulaže u domaće umjetnike, onda oni tu ostaju i još više doprinose - kazao je Bunoza.



Dodao je kako je aranžmane premijerno za ovaj koncert i oko 40 svirača radio gotovo dva mjeseca.



- Koncert je predivan, na bini su gudači, puhači, ritam sekcija, prateći vokali, solisti i tako dalje. U isto vrijeme svira nekih 35 do 40 ljudi, što je jedan vrhunac u pop glazbi, a i sami spoj rock and rolla i simfonijskog orkestra čini jedan fenomenalan zvuk i doživljaj - kazao je Bunoza.



Viša stručna suradnica u Službi za kulturu Grada Mostara i jedna od organizatorica ovog događaja Sanela Ćorić Mešić kazala je kako se ova manifestacija obilježava svake godine.



- U povodu obljetnice završetka obnove Starog mosta uvijek organiziramo koncert i trudimo se angažirati lokalne umjetnike i glazbenike, ali također i neku zvijezdu, a to je u ovom slučaju Željko Bebek, iako bih ipak rekla da je ove godine šlag na početku jer prvi put u Mostaru imamo suradnju mostarske rock škole i našeg simfonijskog orkestra pod ravnanjem maestra Damira Bunoze - ustvrdila je Ćorić Mešić.



Također je istaknula kako misli da je večerašnjim koncertom, ali i konferencijom koja će biti održana sutra, 15. obljetnica obnove Starog mosta obilježena dostojno.



Naime, drugi dan manifestacije donosi konferenciju "Održivi turizam i kulturna baština" koju Grad Mostar organizira u suradnji s UNESCO-om.



Konferencija će okupiti eksperte UNESCO-a iz područja kulturne baštine i turizma, a svoje prakse iz tog područja prezentirat će i predstavnici UNESCO gradova iz susjednih zemalja, i to Splita, Dubrovnika i Kotora.



Organizatori podsjećaju kako je uspješnost i kvaliteta rekonstrukcije mostarskoga mosta i Staroga grada na najbolji način ocijenjena u srpnju 2005. godine upisom Mostara na UNESCO-ovu listu zaštićene svjetske kulturne baštine, te kako se danas, 15 godina nakon obnove i otvaranja Starog mosta, žele prisjetiti tog, po njihovim riječima, najljepšeg poslijeratnog događaja u Mostaru.



(FENA)