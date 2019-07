Stotinjak mještana naselja sjeverno od Mostara okupili su se ispred deponije Uborak. Ovaj mirni protest je svojevrsno upozorenje nadležnima da se pridržavaju Sporazuma koji je s predstavnicima Inicijative Jer me se tiče potpisao gradonačelnik Mostara, Ljubo Bešlić.

Foto: Avaz

Jer, kako je rekao jedan od mještana i predstavnik Inicijative, Omer Hujdur, taj Sporazum je prije dva dana prekršen, kada su kamioni komunalnih preduzeća odložili otpad direktno na deponiju.



- Federalna inspekcija je naložila da sav otpad mora proći kroz sortirnicu i to se mora poštovati, a oni su to prekršili. Također, okupili smo se da ih upozorimo na to da smo još tu i da nećemo dozvoliti proširenje deponije - kazao je Hujdur.



Mještani traže i da se JP Deponija ne dozvoli produženje okolinske dozvole koja im ističe u septembru te su uputili apel federalnoj ministrice, Editi Đapo da im to ne dozvoli



Podsjetimo, mještani su deponiju blokirali 11. juna i držali su je u blokadi 11 dana, nakon čega je potpisan Sporazum u kojem je, između ostalog, navedeno da će biti formiran stručni tim čija je zadaća saniranje deponije i njeno izmještanje na drugu lokaciju



- Dosta nam je smrada - poručili su mještani Uborka.



Ako njihovi zahtjevi ne budu riješeni, grašani su poručili da će deponiju ponovo blokirati.



(Avaz)