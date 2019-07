Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je 191 optužnicu protiv 335 osoba tokom 2018. godine što je za dva posto više nego godinu ranije, kazala je glavna državna tužiteljica Gordana Tadić tokom predstavljanja izvještaja o radu ove institucije pred Visokim sudskim i tužilačkim vijećem (VSTV).

Gordana Tadić / 24sata.info

- U više od 92 posto predmeta po optužnicama tog tužilaštva Sud BiH je donio osuđujuće a Tužilaštvo je imalo ukupnu normu veću od 132 posto - kazala je Tadić, javlja BIRN BiH.



- To je iznad prosjeka svih tužiteljstava u BiH. Koliko mi je poznato prosjek svih tužiteljstava je 108 posto - kazala je Tadić.



Na novinarsko pitanje da javnost ima drugačije viđenje rada Tužilaštva, Tadić je kazala da će ona i cijela institucija u budućnosti više raditi na popravljanju te slike.



Potpredsjednica VSTV-a Ružica Jukić pitala je glavnu tužiteljicu nakon izlaganja izvještaja o radu o takozvanim montiranim optužnicama, “što javnost zanima”.



- Bilo bi to strašno za pravosuđe u BiH, da neko ide sa tim da podigne montiranu optužnicu, još strašnije da sud tu optužnicu potvrdi i kasnije na osnovu nje donese osuđujuću presudu. Kada govorimo o montiranim optužnicama, dok sam ja na čelu neće ih biti da ja za to znam, jedino da neko uradi da ja ne znam - kazala je Tadić.



Navela je da je Državno tužilaštvo od svog osnivanja podiglo 3.109 optužnica protiv 5.668 osoba.



U odjelu za ratne zločine u toku 2018. godine podignuto je 27 optužnica protiv 62 osobe.



- Optužnica je manje jer se radi o složenim predmetima i jer se u cjelosti primjenjuje ‘Državna strategija za rad na predmetima ratnih zločina - kazala je Tadić.



Sud BiH je, dodala je, tokom protekle godine donio presude u 24 predmeta ratnih zločina od kojih je 18 osuđujućih što je 75 posto osuđujućih presuda po ovim predmetima. Prošle godine izreknuto je 119 godina i šest mjeseci zatvora za predmete ratnih zločina.



- Posebni odjel za organizirani kriminal, privredni kriminal i korupciju, u kome aktivno radi 21 tužilac, imao je gotovo 300 istraga tokom protekle godine i podigao je 107 optužnica, što je deset optužnica više nego u 2017. godini. Ovaj odjel je imao 94 posto osuđujućih presuda Suda BiH - kazala je Tadić.



- Nisam zadovoljna niti kao vršilac dužnosti niti sada u pogledu predmeta korupcije - kazala je Tadić.



Navela je da je povećan broj krijumčara ljudima i da Tužilaštvo prati povratnike sa stranih ratišta.



- U toku protekle godine BiH je izručena jedna osoba sa stranog ratišta a ove godine još jedna - kazala je Tadić.



- Imamo širok spektar rada vezano za žene i djecu koji se nalaze na granicama država. Među tim licima ima i onih koji bi mogli biti odgovorni za djela iz nadležnosti Tužilaštva - dodala je Tadić.



Odjel tri podigao je prošle godine 57 optužnica i imao 90 posto osuđujućih presuda, a Tadić je ponovo najavila spajanje odjela dva i tri.



Članove VSTV-a posebno je zanimalo kako će Tužilaštvo BiH reagovati na nedavni izvještaj misije OSCE-a u BiH koji je kritikovao rad Tužilaštva u odnosu na predmete ratnih zločina.



- O njemu će VSTV raspravljati na sjednici u septembru - kazao je predsjedavajući VSTVBiH Tegeltija.



Tadić je kazala da Tužilaštvo ima dobru saradnju sa OSCE-om i da ta “saradnja nema nikakvih problema”.



- Izvještaj govori o četiri segmenta koji se odnose na preporuke sutkinje Korner (Izvještaj sutkinje Joanne Korner iz 2016. godine, op.a.) - objasnila je Tadić i dodala da Tužilaštvo te preporuke poštuje ali da nisu znali da se radi novi izvještaj OSCE-a niti da je neko iz Tužilaštva bio uključen u njegov rad.



Ona smatra da se radi o nesporazumu i da su kritike OSCE-a o neprocesuiranju najsloženijih slučajeva ratnih zločina neopravdane.



- U cilju da se uradi što više predmeta ratnih zločina traženo je da prebacimo 150 predmeta a mi to nismo mogli uraditi ali smo prebacili 67 predmeta. Možda je to razlog nesporazuma - kazala je Tadić.



Predsjedavajućeg VSTV-a Tegeltiju zanimao je komentar glavne tužiteljice o kritikama OSCE-a o velikom broju oslobađajućih presuda u predmetima ratnih zločina i promjenama iskaza svjedoka i šta Tužilaštvo poduzima povodom toga.



Ona je kazala da je broj osuđujućih presuda u izvještaju OSCE-a naveden po licima a ne predmetima i da je postotak osuđujućih presuda po predmetima dosta veći.



- Imamo mi predmeta za davanje lažnih iskaza. U toku je predmet protiv visokih dužnosnika gdje znamo da se vrši pritisak na svjedoke. Ti postupci traju dugo - kazala je Tadić.





(FENA)