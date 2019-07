Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUPRS) smatra da na nivou BiH ima dovoljno agencija koje mogu i treba da se bave problemom migracija i da nema potrebe za formiranjem novog tijela ili institucije koja će se baviti problemima migrantske krize.

- Reforma Operativnog štaba, kako je to najavio danas ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić, podrazumijeva izmjenu zakonskih propisa, pa i samih ustavnih nadležnosti, ali to ne znači i da će to dati efikasnije rezultate u borbi s posljedicama migrantske krize – saopćeno je iz entitetske policije.



Delegacija Evropske unije u Briselu traži efikasnije rezultate u borbi s posljedicama migrantske krize u BiH, a ne, kako dodaju iz MUPRS-a, reformu Operativnog štaba.



- A i sama ta navodna reforma ne znači da ćemo dobiti bolji, a posebno ne brži odgovor na probleme koje donosi migrantska kriza – navode iz MUPRS-a.





