Ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić održao je konferenciju za medije povodom jučerašnjeg sastanka u Briselu s čelnicima Evropske komisije na kojem se razgovaralo o migrantskoj krizi.

Dragan Mektić / 24sata.info

On je na početku žestoko odbacio navode televizija iz Republike Srpske koje su objavile kako je na sastanku bilo riječi o stvaranju novih migrantskih centara.



Mektić je kazao kako je to jedan "podal način da se predstavi lažna slika javnosti.



"Ne znam kome je u cilju da se iskrivi slika jučerašnjeg sastanka. Vidio sam na RTRS, ne znam više ni je li to radio ni televizija, ne znam čak ni je li to RS. Pa zatim ova poltronska televizija ATV koja kaže kako je Mektić prihvatio prihvatne centre u RS, a nije se ni razgovaralo o tome. Eto kao oni u Briselu znaju gdje su Maglaj i drugi gradovi", kazao je Mektić.



On je dodao kako bi volio ući u mentalni sklop tih ljudi da vidi zašto to rade.



"Ako im je razlog taj što mrze Dragana Mektića, onda udrite. Ne znam zašto lažu ljude. Naravno da je bilo razgovora o migrantskim centrima, ali nijedna lokacija osim Vučjaka nije spomenuta", kaže ministar sigurnosti BiH.



On je kazao kako se jučer na sastanku u Briselu razgovaralo s migracijama, te da je upoznao predstavnike evropski institucija s problemima s kojima se suočavamo.



"Podvukao sam im nekoliko puta da mi ni u kojem slučaju ne želimo biti hot spot država u koju će migranti dolaziti i okupljati se. EU koliko sam vidio nema neko rješenje i ovaj problem će potrajati. Onda sam rekao da ćemo mi u BiH na jedan ozbiljan način da se bavimo migracijama na jedan humanitaran način. Zamolili su nas da ne govorimo o ruti kojom dolaze i ulaze u BiH, već da samo govorimo o probleima s kojima se suočava BiH", istakao je Mektić.



Mektić je na kraju zaključio kako oni hoće jasnu preciznu i efikasnu ulogu Koordinacionog tijela za pitanja migracija kako bi mi jasnije i odgovornije upravljali procesom migracija, jer u ovom trenutku mi dođemo kao neka vrsta savjetodavnog tijela ali ne donosimo odluke.





(24sata.info)