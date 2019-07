U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati sunčano vrijeme, dok će tokom poslijepodneva porast naoblake u većem dijelu Bosne usloviti kišu, pljuskove i grmljavinu.

Foto: FHMZ

Ponegdje u sjevernim područjima Bosne je moguće jača grmljavinsko nevrijeme praćeno intenzivnijim padavinama i jakim udarima vjetra.



Evropski meteorološki servis Meteoalarm danas je za područje Sarajeva, Banje Luke, Bihaća, Tuzle i Prijedora aktivirao žuto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena.



Dnevne temperature kretaće se od 25 do 30, na jugu do 32 stepena Celzijusa.



U Sarajevu prijepodne sunčano, a potom umjeren porast naoblake koja na području kantona može usloviti lokalne pljuskove. Dnevna temperatura iznosiće oko 27 stepeni.



Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u petak. Nešto manje oblačnosti očekuje se prijepodne. U drugoj polovini dana lokalni pljuskovi i grmljavina su mogući širom zemlje, osim na jugu. Vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, na jugu do 32 stepeni, saopštio je Federalni hidrometeorološki zavod (FHMZ) BiH.





(AA)