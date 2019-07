Svjedočeći putem videolinka iz Švedske, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine Dževdet Behljulji izjavio je da je prije tri godine saznao da je komšija Cvijan Tomanić umiješan u ubistvo njegovog oca Bajazita Behljuljija.

Svjedok Dževdet Behljulji je ispričao da je krajem aprila 1992. godine njegovo selo Donja Glumina kod Zvornika bilo opkoljeno srpskim vojnicima, među kojima su bili njegove komšije Tomanići i pripadnici policije.

Kada su njegovu porodicu vidjeli, kazao je svjedok, natjerali su ih da izađu iz kuće, a potom su ih kod mosta zarobili. Jedan od vojnika, prema Behljuljiju, prislonio je njegovom ocu Bajazitu pištolj na glavu, tražeći oružje.

Međutim, kako je opisao, policajac u uniformi rezervne policije ih je spasio rekavši vojniku da ih puste. Kada su nakon toga prešli u susjedno mjesto, vidjeli su kako je njihova kuća zapaljena.

U tim trenucima, njegova majka, otac i on su krenuli da gase kuću, ali je pucano na njih. Nakon neuspješnog pokušaja gašenja kuće, rekao je svjedok, otišli su u mjesto Čelovnik, kod daidže, gdje su ostali do 5. maja.

- Do 5. maja ostajemo sa ocem. Krenuli smo do Zvornika, Mali Zvornik, i autobusom do Kumanova. Zdravka Tomanića je otac molio da nam pomogne, ali nije smio. Zdravko je bio tatin kolega. Jednom smo čuli za oca, kada je zvao amidžu da pita jesmo li stigli - dodao je.

Nikad više, pojašnjava, nisu čuli ni vidjeli oca, istinu je saznao 2016. godine. Djed ih je 1997. ili 1998. godine nazvao na telefon i kazao da im je otac ubijen i to je bila prva informacija, ispričao je svjedok, koji je u maju 1992. imao 11 godina.

Kako je rekao, 2016. godine je saznao da je Cvijan, njihov komšija, bio umiješan u ubistvo oca. Tu osobu, izjavio je svjedok, nije poznavao, ali je 2004. godine, kada je dolazio na odmor, čuo razgovor između Zdravka Tomanića i komšije, kada je Tomanić, nakon što je Cvijanu umro sin, kazao "vidiš da ima ipak Boga, znam šta je on radio".

- Saznao sam kasnije, 2016. godine, od zaštićenog svjedoka, da je Cvijan ubio oca. G-2 mi je govorio i njegova bliža rodbina. G-2 mi je rekao da su oca zarobili i mučili. Kad su počeli detalji, ja nisam htio slušati, samo sam htio potvrdu - naveo je svjedok, dodajući da posmrtne ostatke oca nikada nije našao.

Upitan da li postavlja imovinskopravni zahtjev, Behljulji je kazao da postavlja, te da on i njegova porodica žele milion KM i da im se obnovi kuća. Također želi da im se 100 KM koje su oduzete od oca, vrati s kamatom od 20 posto za 27 godina.

Tužilaštvo BiH tereti Cvijana Tomanića da je, kao pripadnik Zvorničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), učestvovao u progonu civilnog bošnjačkog stanovništva, ubistvima, teškim oduzimanjem slobode i drugim nečovječnim djelima.

Na teret mu je stavljeno ubistvo civila albanske nacionalnosti, kao i odvođenje u nepoznatom pravcu dvojice civila bošnjačke nacionalnosti, čiji su posmrtni ostaci kasnije ekshumirani iz masovne grobnice.

Tužiteljica Dika Omerović je u sudski spis uložila set materijalne dokumentacije kojim, kako je rekla, dokazuje postojanje širokog i sistematičnog napada.

Naredno suđenje je zakazano za 28. august, javio je danas BIRN.

