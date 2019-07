Glavni tužilac Mehanizma za međunarodne kaznene sudove Serge Brammertz obratio se danas u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija u vezi s aktivnostima Tužilaštva Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Serge Brammertz / 24sata.info

Kako je naveo, njegov pismeni izvještaj Vijeću sigurnosti sadrži pojedinosti o aktivnostima tokom izvještajnog perioda.



Kako je kazao, prvi prioritet Tužilaštva kao i uvijek je da ekspeditivno okonča ad hoc suđenja i žalbene postupke u nadležnosti Mehanizma.



"Tokom izvještajnog perioda, ogranak Tužilaštva u Haagu ostvario je značajan napredak ka okončanju preostalih postupaka proslijeđenih od MKSJ-a. Najznačajnije je to da je 20. marta 2019. Žalbeno vijeće Mehanizma potvrdilo osuđujuću presudu Radovanu Karadžiću za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine. Žalbeno vijeće je dalje usvojilo žalbu Tužilaštva i izreklo kaznu zatvora u doživotnom trajanju. Kao predsjednik Republike Srpske, Karadžić je stajao na vrhuncu moći, koju je zloupotrijebio manipulišući svojim narodom i čineći zvjerstva koja su šokirala našu kolektivnu savjest. On je trinaest godina bio jedan od najtraženijih bjegunaca na svijetu. On je sada proglašen odgovornim od strane međunarodnog suda za svoje zločine. Ovaj predmet je snažan pokazatelj o tome da, kada međunarodna zajednica ostane odlučna, pravda može i hoće prevladati", kazao je Brammertz.



Govoreći o ponovnom suđenju u predmetu Stanišić i Simatović, Brammertz je naveo da je tokom izvještajnog perioda Tužilaštvo okončalo izvođenje svojih dokaza i sada je započeo dokazni postupak odbrane.



"U tom pogledu, imam u vidu napore Republike Srbije da obezbijedi potpunu saradnju s Tužilaštvom time što je brzo odgovorila na više značajnih zahtjeva za pomoć. U vezi sa žalbenim postupkom u predmetu Mladić, Tužilaštvo je završilo pripremu pismenih argumenata o žalbama, a takođe je raspravilo više drugih pitanja u ovom predmetu, uključujući zahtjeve za dodatne dokaze", kazao je.



Poručio je da u vezi s procesuiranjem na državnom nivou zločina počinjenih u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji, njegov pismeni izvještaj pruža detaljan uvid u sadašnji status i izazove.



"Jasno je da ostaje još mnogo toga da se uradi kako bi se postiglo više pravde za više žrtava. Ruandske vlasti i dalje tragaju za više od 500 bjegunaca. U bivšoj Jugoslaviji, državni sudovi moraju procesuirati još hiljade predmeta. Naši partneri na državnim nivoima jednoglasni su da im je potrebno više podrške, pomoći i savjeta u cilju uspješne implementacije nacionalnih strategija u vezi s ratnim zločinima. Prošle godine, primili smo 333 zahtjeva za pomoć u dostavljanju dokaza, više nego ikada ranije. A sadašnji trendovi ukazuju na to da ćemo ove godine primiti rekordan broj zahtjeva. Regionalna saradnja je još jedna oblast u kojoj smo pojačali angažman i u kojoj će pojačani angažman imati uticaja. Sa zadovoljstvom izvještavam da su se, uz podršku Tužilaštva, na nedavnoj konferenciji u Beogradu glavni tužioci iz regiona saglasili o prosljeđivanju konkretnih predmeta koji se tiču zvaničnika srednjeg ranga iz zemalja u kojima su zločini počinjeni u zemlje u kojima sada žive osumnjičeni. Oni su dalje zatražili od Tužilaštva da pomogne ovaj proces. Zemlje bivše Jugoslavije obavezale su se da ubrzaju tempo procesuiranja ratnih zločina i da u značajnoj mjeri smanje broj neriješenih predmeta. Državni tužioci su jasno stavili do znanja da postizanje ovih ciljeva ovisi o kontinuiranoj i pojačanoj pomoći".



Kazao je da međunarodna zajednica mora odigrati značajnu ulogu tako što će se postarati da tražena pomoć bude obezbijeđena.



"Posljednja tema koju bih želio da obradim jeste negiranje zločina i glorifikacija ratnih zločinaca. U vezi s Ruandom, negiranje genocida, u svim njegovim oblicima i manifestacijama, na žalost se nastavlja. Neprihvatljiva su nastojanja da se minimiziraju razmjere smrti i uništavanja, ili ukaže na druge faktore kako bi se odvratila pažnja od činjenica genocida. U vezi s bivšom Jugoslavijom, prvi put sam vas o ovoj temi obavijestio prije pet godina.



Na žalost, od tada se situacija dramatično pogoršala. Ne može se tolerisati to da je, koliko prošle sedmice, jedan ministar u vladi nazvao genocid u Srebrenici lažnim, dok je jedan član parlamenta čestitao Ratku Mladiću na genocidu, za koji je rekao da je bio briljantna vojna operacija. Istina je da je tokom sukoba bilo neizrecive ljudske patnje, koju su prouzrokovali lideri koji su koristili strah, podjele i mržnju. Niko nije ostao nepovrijeđen, ni u Bosni i Hercegovini, ni u Hrvatskoj, ni na Kosovu, ni u Srbiji. Negiranje zločina uzrokuje duboku bol žrtava.



Njihove patnje su ogromne, a neki su ipak odlučni da ih još više vrijeđaju i muče. Glorifikacija ratnih zločinaca kažnjava mlade. Ono što oni uče u učionicama i od svojih lidera ih razdvaja, umjesto da ih okupi zajedno. Posljedica je jasna. Negiranje i glorifikacija destabilizuju region i sprečavaju pomirenje. Zbog toga, kako bi započelo kretanje naprijed, glorifikacija mora prestati. Negiranje zločina ne smije se nastaviti. Hitno je potrebno političko predvodništvo na najvišim nivoima.



Važne lekcije se mogu naučiti od Ruande. Svake godine, ruandski narod zajednički tokom 100 dana komemoriše sve žrtve genocida i obnavlja svoju riješenost da osigura da se takvi zločini više nikada neće ponoviti. Međunarodna zajednica iznevjerila je žrtve u Ruandi i bivšoj Jugoslaviji ostavši po strani kada su bili činjeni zločini. Ne smijemo ih ponovo iznevjeriti sada time što nećemo dići glas protiv negiranja i glorifikacije".



Poručio je da je Tužilaštvo čvrsto usredsređeno na okončanje svojih preostalih funkcija na efikasan i djelotvoran način.



"U potrazi za bjeguncima, Tužilaštvo prikuplja vjerodostojne informacije o trenutnim boravištima više bjegunaca. Međutim, još uvijek ne dobijamo saradnju koja je potrebna kako bi se obezbijedila hapšenja. Pozivamo sve države članice da se pridržavaju svojih međunarodnih obaveza i pruže punu saradnju našim naporima".



Naveo je da ostaju opredijeljeni za pružanje podrške kontinuiranoj implementaciji strategija okončanja rada MKSR-a i MKSJ-a od strane državnih vlasti, kako bi se moglo postići više pravde za više žrtava.



"Zahvalni smo za kontinuiranu saradnju ovog Savjeta u svim našim naporima", kazao je glavni tužilac Mehanizma za međunarodne kaznene sudove Serge Brammertz.





(24sata.info)