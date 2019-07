Predsjednik komisije Turističke zajednice Kantona Sarajevo (TZ KS) Nermin Muzur je danas, na pres konferenciji, kazao da kada raspisuju javne pozive, to rade javno i transparentno.

Foto: Fena

On se osvrnuo na reagiranja u vezi s raspodjelom sredstava po javnom pozivu Turističke zajednice KS za dodjelu sredstava za realizaciju projekata značajnih za razvoj i promociju turizma u Kantonu Sarajevo.



Po njegovim riječima, javni poziv je bio javno i transparentno objavljen, te je javno i transparentno objavljena i odluka o dodjeli sredstava iz tog Javnog poziva.



- Kada raspisujemo javne pozive, to radimo javno i transparentno, izaberemo projekte, javno i transparentno to objavimo – kazao je on.



Osvrnuo se na neke natpise da je „dosta ličan“ način podjele sredstava i da je stranački povezan.



Jedan od projekata koji je naveo je projekat firme TIM sistem, za koji je kazao da se radi o 40 kratkih fimova na bosanskom i engleskom jeziku o 40 lokacija u Kantonu Sarajevu, koje će koristiti na svojim društvenim platformama i mrežama, a onda i na sajmovima i prezentacijama.



Naveo je i koncert DJ Solomuna, za koji je izdvojeno 50.000 KM, napomenuvši da je taj izvođač rasprodat tokom cijele godine i da je ovim projektom Sarajevo došlo na listu svjetskih destinacija i svjetskih gradova gdje će on održati svoj nastup.



- Sarajevo se pozicioniralo na listu između Berlina, Ibice, Rima, Milana i mnogih drugih svjetskih destinacija. Ono što je interesantno kada je u pitanju promocija Kantona Sarajevo jeste da taj čovjek ima skoro milion pratilaca na svom instagram profilu, da na svakom svom videu koji objavi poslije svog nastupa i potpiše u kojem je gradu nastupao, ima desetine miliona pregleda - kazao je Muzur.



Dodao je da će sredstva koja će se izdvojiti za nastup ovoga izvođača biti transferirana od njega prema Sigurnoj kući, „tako da taj novac neće ni ići iz BiH i Sarajeva nego će biti doniran u dobrotvorne svrhe“.



- Prihod koji mi izdvajamo, to je honorar za DJ Solomuna. On ima već ustaljenu praksu, nije mu prvi put da dolazi u BiH, da ta sredstva svoja koja dobije od honorara proslijeđuje sigurnoj kući – pojasnio je Muzur.



Između ostalog, ukazao je i na problematiziranje tramvaja u Beogradu koji će nositi reklamu Sarajeva.



Pojasnio je da Gradska uprava Beograda obavijestila javnost da je nabavila tri ili četiri najsavremenija tramvaja koji kruže Beogradom. U narednom periodu će u Beogradu, šest mjeseci, na tramvaju dužine 30 metara, preko cijele dužine s vanjske strane pisati „Visit Sarajevo“.



- Ne znam ko može da kaže da to nije promocija Kantona Sarajevo, da to nije promocija pozitivne priče Sarajeva. Imamo mogućnost da kroz taj projekat, u tom periodu, možemo na tom tramvaju da mijenjamo ono što brendiramo – naveo je Muzur, te dodao da će svakodnevno na tržištu od više od dva miliona stanovnika oko cijelog Beograda kružiti takva pokretna reklama Sarajeva i turističkih potencijala i događaja koji se dešavaju u Sarajevu.



Osvrnuo se i na priču uvezi sa Jazz festivalom, s obzirom na to da su iz Jazz Festa Sarajevo naveli da kao najstariji muzički festival i jedan od najvažnijih međunarodnih kulturnih događaja u BiH nije dobio niti jednu marku.



Muzur je podsjetio su 2017. godine, kada je formirana ova Turistička zajednica KS, prva dva projekta koja su sufinasirali bili Jazz Fest i Sarajevo film festival.



Napominjući da je tada dodijeljeno 10.000 KM za Jazz festival, kazao je da treba pitati menadžmet Jazz festivala „zašto danas imamo finansiranje Sarajevo film festivala tri puta veće u odnosu na 2017. godinu, a nemamo sufinansiranje Jazz festivala“.



Istaknuo je da su za bilo koju suradnju potrebna minimalno dva partnera, te da je Turistička zajednica KS pokazala svoju dobru volju i prva je krenula u susret Jazz festivalu, bez ikakve njihove aplikacije.



- Mi smo Jazz festival pozvali na sastanak isto kao i Sarajevo film festival i rekli smo da su ovo naše mogućnosti i da želimo da damo na značaju i da pokažemo da će se nova Turistička zajednica drugačije odnositi prema kvalitetnim projektima. Sa njihove strane odbijena je saradnja po pitanju bilo kakve medijske suradnje, odnosno zajedničke promocije, što smo imali sa SFF-om. Da ne kažem da nismo dobili ni pravdanje tih 10.000 KM iz 2017. godine od Jazz festivala - kazao je, između ostalog, Muzur, osvrnuvši se i na još neke projekte koji su dobili podršku Turističke zajednice KS.



Bit ću preponosan kada se realiziraju svi ti projekti, zaključio je on.



(FENA)