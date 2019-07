Centralni dio manifestacije "Odbrana BiH – Igman 2019" bit će održan u petak, 2. augusta, potvrđeno je danas na drugom sastanku Organizacionog odbora (OO) te manifestacije.

Foto: Fena

Usvojen je i Operativni plan njenog provođenja te utvrđen konačni program.



Kako je planirano, i ovaj put bit će upriličen niz aktivnosti koje će usaglasiti pomenuti odbori, a o kojima će javnost biti detaljno informirana na posebnoj pres-konferenciji koja će biti održana uoči održavanja ovogodišnje manifestacije.



Već je usaglašeno da će određene aktivnosti započeti u srijedu 31. jula.



Kada se radi o obilježavanju značajnih datuma i ličnosti iz odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95, manifestacija "Odbrana BiH" koja se svake godine održava na Igmanu je najveća manifestacija koja okuplja sve preživjele pripadnike Armije RBiH i MUP-a RBiH.



Kako je naveo dopredsjednik OO i ministar za boračka pitanja Kantona Sarajevo Ismir Jusko, za ovogodišnju manifestaciju je do sada pokazano ogromno interesovanje, zbog čega je OO odlučio da niko ne bude izostavljen i da svi zajedno budu dijelovi defilea, ali i vjerskog i kultuno-umjetničkog programa planiranih tokom njenog trodnevnog odražavanja.



- Svi rokovi su do sada ispoštovani. Bitno nam je da manifestacija bude adekvatno medijski propraćena, kao i da što više mladih ljudi bude njen aktivni sudionik, kako bi iz prve ruke kroz historijske časove čuli šta se to dešavalo u tim najtežim godinama za našu zemlju - kazao je ministar Jusko te izrazio zadovoljstvo dosadašnjom organizacijskom dinamikom.



Naglasio je kako je aktuelna Vlada Kantona Sarajevo pokazala poseban senzibilitet za ovu manifestaciju kao i poštovanje prema nekadašnjim pripadnicima Armije i MUP-a RBiH te porodicama poginulih boraca, činjenicom da je osigurala neophodna novčana sredstva za njenu organizaciju.



Službeni vladin stav iznio je i potvrdio i ministar finansija KS Amel Kovačević koji je, između ostalih, prisustvovao ovom sastanku u svojstvu člana ovog odbora.



- I ova 19. po redu manifestacija bit će organizirana na način da se sjetimo svih šehida i poginulih branilaca BiH, odamo im počast te kroz sate historije i okrugle stolove potcrtamo njihovu neizmjernu ulogu u odbrani BiH od agresije i terora agresorskih snaga u periodu 92-95. - rekao je predsjednik OO i federalni ministar za boračka pitanja Salko Bukvarević.



Više članova ovog odbora je istaklo kako je primarni cilj manifestacije da okupi preživjele učesnike odbrane naše države iz svih njenih krajeva koji će evocirati uspomene i sjećanja na teške godine borbe naših naroda sa agresorom te upoznati mlade generacije sa značajem herojske borbe u sudbonosnim danima odbrane kako Igmana tako i glavnog grada i države Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Pres-službe KS.



(FENA)