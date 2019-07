Biskupi Bosne i Hercegovine u vezi sa zabrinjavajućom situacijom priliva sve većeg broja migranata u BiH, osobito u bihaćkom kraju pozivaju državne vlasti i međunarodne i političke i humanitarne strukture da se odgovorno i pravedno sučele sa ovom humanitarnom i sigurnosnom problematikom koja ponegdje poprima dramatične razmjere.

Foto: AA

Poručeno je to nakon dvodnevne Biskupske konferencije BiH održane u Banjaluci, kao i da biskupi "podupiru karitativne djelatnike i sve crkvene institucije da, u evanđeoskom duhu, pomognu svima u nevolji".



Nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Puljić, predsjednik Biskupske konferencije BiH na konferenciji za novinare nako završetka 76. redovnog zasjedanja izjavio je da se pitanju migracija često pristupa na ne baš korektan način.



"Osjećamo potrebu da i o tome kažemo svoju riječ", kazao je Puljić.



Franjo Komarica biskup banjalučki, rekao je da "mi kao društvo pokazujemo svoje nesnalaženje iako smo i danas zemlja migracije".



"Imamo i danas puno protjeranih ljudi, nasilno iseljenih koji ze žele vratiti nazad i država još uvijek ne uspjeva naći načina kako da im omogući održivi povaratak. Imamo novi val iseljavanja naših ljudi u potrazi za normalnijim ambijentom, tako da nam nije nepoznata ta drama ljudi koji dolaze što iz Azije, što iz Afrike", kazao je Komarica.



Kazao je da je osjetio potrebu da inicira zajedno sa Isplamskom zajednicom, Srpskom pravoslavnom crkvom, relevantnim političarima, šta nam je činiti.



"Ovo je daleko kompleksnije pitanje nego što mislimo i ne bježim od toga da možda već ove jeseni organiziramo ovdje međunarodnu konferenciju da podignemo pozornost i domaću i međunarodnu kada je u pitanju naš ovaj problem. Ne možemo okrenuti pogled od ove problematike i reći to se nas ne tiče", naglasio je Komarica.



Jedna od tema zasjedanja Biskupske konferencije bilo je pitanje povrata imovine i povratka u BiH.



"Saslušavši izvješća o većem broju kršenja prava katoličkih zajednica, koja im jamči Zakon o slobodi vjere i pravnom položaju Crkava i vjerskih zajednica u BiH, biskupi izražavaju svoje negodovanje zbog samovolje općinskih vlasti u Drvaru, Novom Gradu, Zvorniku i Goraždu i traže poštivanje zajamčenih prava i katoličkim zajednicama na području cijele BiH. Također potiču sve mjerodavne društveno-političke institucije, domaće i međunarodne da uvaće nove odredbe europskih mjerodavnih insitucija i konačno pristupe procesu donošenja pravednog zakona o povratu oduzete imovine Katoličkoj crkva i svim drugim vjerskim zajednicama i svim drugim pravnim osobama i pojedincima kojih se to tiče. Biskupe napose zabrinjava vijesti da je u nekim općinama u tijeku proces kojim se brišu stvarni vlasnici oduzete imovine", saopšteno je nakon zasjedanja Biskupske konferencije.



Na Biskupskoj konferenciji sa željenjem je konstatovano da zbog neformiranja vlasti nije moguće osnovati novo Mješovito povjerenstvo, koje bi između ostalog nastavilo raditi na primjeni Temeljnog ugovora između Svete Stolice i BiH iz 2006. godine.



Vinko kardinal Puljić istakao je da je središnja tema zasjedanja bio Caritas, a da su biskupi zauzeli stav i kada je u pitanju "jedan segment obitelji, a to su djedovi i bake, treća dob, koji često puta bivaju napušteni i osamljeni".



"Osjećamo potrebu da pomalo izgrađujemo javno mnjenje kod djece. mlađih, da ne zaborave blagodat starih koji mogu unijeti u obitelj veliko bogatstvo", kazao je Puljić.





(AA)