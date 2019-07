Članovi porodica žrtava genocida okupili su se danas na stratištu Godinjske Bare u Trnovu, mjestu na kojem su pripadnici zloglasne srpske jedinice "Škorpioni" prije 24 godine na najbrutalniji način, pucnjima s leđa, ubili šetoricu Bošnjaka iz Srebrenice među kojima je najmlađi imao 16, a najstariji 36 godina.

Foto: AA

Mjesto njihovog stradanja, na kojem ni nakon 24 godine nema spomen-obilježja, obišli su članovi porodica i predstavnici Organizacionog odbora za obilježavanje genocida u Srebrenici.



Majke, sestre, supruge i rodbina ubijenih, okupile su se u velikom broju i odale počast njihovim najdražim polaganjem cvijeća te molitvama - učenjem Jasina i predavanjem hatma-dove.



Nura Alispahić, čiji je šesnaestogodišnji sin Azmir kao najmlađa žrtva ubijen na ovom stratištu, kroz suze je ispričala kako joj je sve teže.



- Mislim, doći ću da ga nađem živog. Ne možemo se uzdati ni u šta. Nema koristi nikakve. Dušmani su pobili, svoju su želju ispunili, djecu nedužnu pobili i mi sad patimo - rekla je Alispahić.



Dodala je da ne postoji kazna koja će joj umanjiti bol, budući da je zbog rata ostala bez dvojice sinova, muža i velikog broja članova uže familije.



Sestra ubijenog Sidika Salkića Berizeta Pitarević izjavila je da se sva bolna sjećanja vrate kada dođe 11. juli i ostali datumi stradanja njihovih bližnjih.



Brata Sidika je posljednji put vidjela kada se s ostalom grupom žena i djece uputila prema Potočarima.



- Rastali smo se kod njegove kuće. Mi smo otišli prema Potočarima, oni su otišli šumom. Nikad se više nismo ni vidjeli, nikog ko je god otišao - rekla je Pitarević.



Dodaje da porodice žrtava posebno boli neadekvatno obilježavanje ovog zločina, odnosno činjenica da jos uvijek ne postoji spomen-obilježje ubijenim Srebreničanima kao i nedolazak drugih udruženja, posebno iz Kantona Sarajevo.



- Nije ovo samo za porodice. Porodice svoj bol osjećaju i znamo mi kako je. Ovdje treba dovesti i djecu da vide šta je urađeno. Nažalost, zaboraviće se ovo vremenom. Neće se znati šta je bilo - poručila je Pitarević.



Porodice žrtava već godinama negoduju zbog toga što na mjestu zločina nema spomen-ploče stradalim. Zbog toga su članovi Pokreta AntiDayton danas postavili simboličnu ploču s imenima šestorice ubijenih Srebreničana, što su porodice podržale.



Predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima "Zaštićene zone UN-a" Hamdija Fejzić izjavio je da na mnogim mjestima zločina u BiH nisu postavljena spomen-obilježja, zbog nedostatka dozvola koje izdaju općine u kojima su se zločini dogodili.



- Veoma to teško ide u Republici Srpskoj, jer znamo da kada dođe do bilo kog zahtjeva po tom pitanju oni su i dalje negatori toga, negatori genocida i oni to nastavljaju. Njihova zvanična politika se još nije promijenila - rekao je Fejzić.



Dodao je da preživjele žrtve i njihove porodice i poslije 24 godine tragaju za istinom i pravdom te da će to nastaviti dok su živi.



- Naši potomci, oni koji nas naslijede trebaju da tragaju, a to je znak da zločinac dobija adekvatnu kaznu da se ne bi ponovilo to što se desilo u Srebrenici, Podrinju - rekao je Fazlić.



Šestoricu Bošnjaka, dječaka i muškaraca iz Srebrenice, na mučki način, pucnjima s leđa, ubili su pripadnici srpske jedinice "Škorpioni" u julu 1995. godine u Trnovu. Ubijeni su Safet Fejzić (17), Azmir Alispahić (16), Sidik Salkić (36), Smail Ibrahimović (35), Dino Salihović (18) i Juso Delić (25).



Zločin nad šestoricom civila bošnjačke nacionalnosti pripadnici "Škorpiona" su snimili kamerom. Tokom suđenja Slobodanu Miloševiću 2005. godine, snimak strijeljanja je objavljen, nakon čega je obišao svijet.



Za zločin u Trnovu osuđeni su 2007. godine komandant jedinice Slobodan Medić te Branislav Medić na po 20 godina zatvora. Pero Petrašević, koji je priznao zločin, osuđen je na 13 godina, a Aleksandar Medić osuđen je na pet godina zatvora. Aleksandar Vukov oslobođen je optužbe, jer prema odluci sudskog vijeća u Srbiji, nije bilo dokaza da je izvršio zločin s predumišljajem.



U genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici i oko nje tokom jula 1995. godine ubijeno je najmanje 8.372 civila.





(AA)