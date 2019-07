Milorad Dodik, predsjedavajući Predsjedništva BiH, u utorak je izgradnju mosta Pelješac proglasio vitalnim nacionalnim interesom srpskog naroda u BiH i time, najvjerojatnije, onemogućio tužbu Bosne i Hrcegovine protiv Hrvatske pred Međunarodnim sudom za prava mora.

Milorad Dodik / 24sata.info

Naime, Predsjedništvo BiH na sjednici u utorak je preglasavanjem, s dva glasa za i jednim protiv, donijelo zaključak kojim se Hrvatsku poziva da zaustavi izgradnju mosta Pelješac te da razgovorom riješi sva otvorena pitanja jer BiH ima pravo na pristup otvorenom moru. Ukoliko se to ne dogodi, BiH će pokrenuti postupak mirenja, a ukoliko bude potrebno, pokrenut će postupak pred Međunarodnim sudom za pravo mora. Za takav zaključak glasali su članovi Predsjedništva Željko Komšić i Šefik Džaferović dok je predsjedavajući Predsjedništva Milorad Dodik bio protiv toga. Dodik se pritom pozvao na pitanje vitalnog nacionalnog interesa.



To znači da će Dodik od Nacionalne Skupštine Republike Srpske (NSRS) tražiti da dvotrećinskom većinom podrži njegov stav čime bi automatski ova odluka Predsjedništva postala nevažeća.



Ovo je prvi put da se pri glasanju jedan od članova Predsjedništva pozvao na vitalni nacionalni interes. Dodik je nakon sjednice Predsjedništva kazao kako odluka Predsjedništva nije dobra i da na taj način Bosna i Hercegovina ulazi u sukob s Evropskom unijom koja finasira izgradnju mosta. Nakon sjednice Predsjedništva BiH, njegov član iz redova bošnjačkog naroda Šefik Džaferović novinarima je kazao da 'BiH ne traži ništa što joj ne pripada i mi ćemo na tome ustrajati. Mi ćemo prava BiH osigurati. Što god odluči NSRS, mi se nećemo prestati boriti'.



Prema proceduri, upravo bi Dodik trebao biti taj koji će hrvatsku predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović pisanim putem obavijestiti o zaključcima Predsjedništva i zatražiti da Hrvatska zaustavi izgradnju mosta.



Dodik je kao jedan od glavnih argumenata protiv ovakvog zaključka Predsjedništva naveo i činjenicu da je baš u utorak, 10 godina od međudržavnog sporazuma, konačno potpisan ugovor o izgradnji mosta Gradiška na Savi koji je od vitalnog interesa za Republiku Srpsku. Zbog mosta Gradiška Dodik je prije godinu dana onemogućio izglasavanje zaključka Parlamenta BiH o pokretanju međunarodnog spora protiv Hrvatske zbog izgradnje mosta Pelješac.



Tada je Dodik predstavnicima svoje stranke u Parlamentu naredio da ne glasaju za zaključak Stranke demokratske akcije. No, prethodno je od ministra prometa Olega Butkovića zatražio i dobio garancije da će Hrvatska pristupiti izgradnji mosta Gradiška. Nakon dobivenih garancija, Dodik se u BiH žestoko borio za izgradnju mosta Pelješac, a sada je taj projekt proglasio i vitalnim nacionalnim interesom Srba u BiH!



Dva člana BH Predsjedništva preglasali su Dodika negdje u isto vrijeme kada su u Zagrebu predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić, Saša Dalipagić, zamjenik ministra prometa BiH, i Dragan Jertović, direktor tvrtke Integral Inženjering, ispred odabranog konzorcija potpisivali ugovor o izgradnji mosta Gradiška vrijedan 19,5 milijuna eura bez PDV-a.



- Konačno potpisujemo ovaj ugovor!, skoro je pa uskliknuo ministar prometa Oleg Butković pred potpisivanje Ugovora.



To je projekt čiju su realizaciju predstavnici Hrvatske i BiH dogovorili još 2011. godine, ali tek je u utorak ugovorena njegova izgradnja. Riječ je o četverotračnom mostu dužine 462 metra, a gradit će ga konzorcij: Integral Inženjering iz BiH, Đuro Đaković Montaža i Zagreb-Montaža. Rok izgradnje je 30 mjeseci, a troškove gradnje dvije države dijele po pola.



Nakon stavljenog potpisa, Škorić je kazao kako će natječaj za izgradnju pristupne ceste od Okučana do mosta biti raspisan do kraja godine te očekuje da će u spomenutih 30 mjeseci cjelokupni projekt biti završen. U sklopu projekta morat će se izgraditi i novi granični prijelaz prema BiH što je u domeni Ministarstva financija. Lokacija novog mosta preko Save nalazi se oko četiri kilometra zapadnije od sadašnjeg mosta Gradiška i budućom novom cestom trebao bi se spajati s autocestom Zagreb-Lipovac.



S bosanske strane kod lokacije budućeg mosta već je izgrađen novi veliki granični prijelaz te spoj na autocestu prema Banja Luci. Ovaj most od iznimne je prometne važnosti za Bosnu i Hercegovinu što potvrđuju i riječi pomoćnika ministra prometa BiH Dalipagića koji kaže da će ovaj most biti glavna poveznica BiH s Europskom unijom, prenosi Jutarnji.



(Jutarnji list)