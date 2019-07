Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik kazao je danas u Sarajevu da su na sjednici Predsjedništva razmatrali prijedlog zaključaka o obustavi radova na Pelješkom mostu te otvaranju spora sa Republikom Hrvatskom, koji on nije podržao.

Milorad Dodik / 24sata.info

Istakao je da su članovi Predsjedništva BiH Šefik Džaferović i Željko Komšić glasali za tu odluku, te da je ona formalno usvojena.



- Kao član iz reda srpskog naroda potegao sam pitanje vitalnog nacionalnog interesa i to ću objasniti Narodnoj skupštini Republike Srpske zašto to nije dobro. U danu kada smo poslije deset godina potpisali ugovor o izgradnji mosta na Savi, usvaja se odluka koja može poremetiti tu vrstu priče - kazao je.



Smatra da nije pametno da BiH na taj način ulazi u konflikt sa Republikom Hrvatskom te da je njegov prijedlog bio da se napravi sveobuhvatni sporazum o granici, ali da su se Džaferović i Komšić fokusirali na problem oko gradnje Pelješkog mosta.



- Pelješki most se već gradi i mislim da bi bilo previše subjekata s kojima bi imali probleme u tom pogledu - poručio je.



Dodik je kazao da je jedna od tačaka dnevnog reda sjednice Predsjedništva BiH bila i migrantska kriza ističući da Vijeće ministara BiH nije postupilo po zahtjevu Predsjedništva BiH da dostavi sveobuhvatan plan.



Dodao je da je u Zaključcima sjednice Predsjedništvo jedinstveno osudilo takvo ponašanje i neodgovornost Vijeća ministara BiH, jer nemaju sveobuhvatni prijedlog mjera koje bi podrazumijevale reakciju na sva otvorena pitanja, kao i potrebu da se sa Srbijom i Crnom Gorom uspostave procedure kako bi se napravio sveobuhvatni plan i spriječio ulazak migranata u BiH.



