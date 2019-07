U mnogim britanskim gradovima tokom Sedmice sjećanja na genocid u Srebrenici u julu su organizirani brojni programi poput predavanja, obraćanja preživjelih žrtava, izložbe, komemoracije, radionice i projekcije dokumentarnih filmova, koncerti ozbiljne muzike, pozorišni komadi i mirne šetnje.

Foto: FENA

Više od 1.100 događaja održano je u Velikoj Britaniji, a prisustvovao im je veliki broj ljudi. Osim komemoracija, organizacija "Sjećanje na Srebrenicu" radi u školama širom zemlje te je kroz obrazovne pakete o lekcijama naučenim iz genocida u Srebrenici i drugim obrazovnim aktivnostima radila sa više od 95.000 djece, saopćeno je iz Bosnia and Herzegovina UK Network.



U saopćenju se navodi da svake godine dobrotvorna organizacija "Remembering Srebrenica" ("Sjećanje na Srebrenicu") odabire temu koja odražava jedan aspekt genocida koji se mora obilježiti. Ovogodišnja tema "Premoštavanje podjele - suprotstavljanje mržnji" želi inspirisati sve ljude da izazovu one koji imaju za cilj podijeliti zajednice kao i da priznaju one koji grade mostove između zajednica.



Mnogobrojnim skupovima prisustvovale su razne ličnosti iz svijeta politike, sporta, umjetnosti, svako ponaosob sa jednim zadatkom, da se radi na osvješćivanju ljudi, obrazovanju, izgradnji budućeg mira, poštovanja i tolerancije među svim ljudima bez obzira na porijeklo, naciju, vjeru, spol, drustveni status.



- Uz pomoć organizacije "Remembering Srebrenica", na čijem se čelu nalazi Dr Waqar Azmi OBE i uz podršku ključnih osoba iz engleske vlade, sjećanje na Srebrenicu je oživljeno. Zahvaljujući dr. Waqar Azmiju, osnivaču organizacije, mnoge ratne priče su ispričane, bol i jecaj majki Srebrenice se čuo širom svijeta – navodi se u saopćenju.



Waqar Azmija je Univerzitet u Georgetownu proglasio jednim od 500 najutjecajnijih muslimana svijeta, bivši je savjetnik britanske Vlade i ambasador EU-a za interkulturalni dijalog.



Ističe kako "Remembering Srebrenica" ima za cilj širenje svijesti o genocidu u Bosni i Hercegovini, o tome šta mržnja donosi, obrazovanju mladih Britanaca o zvjerstvima u Srebrenici…



- Sedmica sjećanja na Srebrenicu se zvanično završava sa Marševima mira, koji su održani u Belfastu, Londonu, Birmingemu i Mančesteru sa više od 1.100 održanih memorijalnih aktivnosti širom Ujedinjenog Kraljevstva. Hvala hiljadama ljudi koji su učestvovali u memorijalnim aktivnostima – izjavio je Azmi u osvrtu na ovogodišnju Sedmicu sjećanja na genocid u Srebrenici.



Nijedan čovjek ne smije zaboraviti genocid, niti ga smije potisnuti iz sjećanja, navode iz Bosnia UK Network i bosanskohercegovačke zajednice u Velikoj Britaniji.





(FENA)