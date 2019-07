Hrvatski narodni sabor (HNS) u manje od 24 sata ostao je bez četiri članice. Ovu organizaciju napustili su HNL, Hrvatska republikanska stranka, Čapljinska neovisna lista i Hrast.

Foto: 24sata.info

Predsjednik Hrvatskog saveza HKDU-Hrast Pero Barbarić- Pepi uputio je otvoreno pismo u kojem je objasnio razloge napuštanja HNS-a.

Pismo prenosimo u cijelosti:

"U svim dosadašnjim javnim istupima po pitanju HNS – a, Hrast je uvijek imao jasan i nedvojben stav da je dobro da Hrvati imaju jednu krovnu organizaciju gdje će se okupiti svi politički, kulturni, duhovni i gospodarski kapaciteti, koji će znati domišljato i učinkovito oblikovati glavne strateške smjernice političkog djelovanja hrvatskog naroda u BiH, vodeći se pritom pravednim načelom; „svoje ne daj, tuđe poštuj“.

Iako je mnogo puta od osnivanja do danas, HNS bio toliko nedosljedan i kontradiktoran, te je služio HDZ-u BiH za skrivanje od odgovornosti i manipulaciju, Hrast je htio još jednom dati povjerenje i vjeru da HNS unatoč svemu može i treba uspjeti u ulozi koja mu je namijenjena. Osobno sam više puta na sjednicama Predsjedništva rekao predsjedniku HNS- a, dr. Draganu Čoviću, da je na njemu ogromna odgovornost za rad i učinak HNS – a jer smo ga zadužili povjerenjem koje smo mu dali i da ovaj put mora pokazati iskrenost i dobronamjernost, te znati zadržati snagu HNS –a koju on potencijalno ima, jer u protivnom popravnog neće biti.

Dogovorili smo se da ćemo rješavati sve one bespotrebne probleme koje smo zbog politikanstva stvorili sami sebi unutar hrvatskog korpusa. Zatim je došao prvi test u obliku pravednog zahtjeva HVIDRA-e Čapljina da joj se nakon 3 godine vrate zakonom zajamčena prava koja im je načelnik Općine, Smiljan Vidić (HDZ BiH) samovoljno ukinuo. Nekoliko puta je ova točka bila na Predsjedništvu HNS-a, gdje je predsjednik Čović obećao riješiti ovaj problem koji je nesavjesni Vidić napravio najčasnijem i najranjivijem dijelu braniteljske populacije. Molio sam svaki put predsjednika Čovića da, ako ovakve stvari bude rješavao (a može ako hoće) da će još više zadobiti naše povjerenje i učvrstiti HNS u svojoj misiji. Upravo je ovo točka na kojoj smo ozbiljno počeli razmišljati o našem izlasku iz HNS-a , jer smo vidjeli da unatoč tolikim obećanjima i apelima za rješavanja ovog pravednog zahtjeva HVIDRA-e Čapljina, jednostavno se ne želi riješiti ovaj problem, pravdajući se nekakvim maglovitim izlikama… Ono što nas je definitivno natjeralo na odluku izlaska Hrasta iz HNS-a svakako je i nedosljedno i politikantsko povlačenje ustavne apelacije od strane Borjane Krišto.

Zatim neodgovorno ponašanje Bože Ljubića, predsjednika Glavnog vijeća HNS-a koje je odbilo sazvati hitnu sjednicu na temu situacije u Aluminiju unatoč zahtjevima članova GV…, i u najmanju ruku čudnog i nespretnog ponašanja predsjednika HNS-a dr. Dragana Čovića koji je u ključnom trenutku napustio Hercegovinu kao baba koja se češlja dok selo gori. Shvatili smo da je HDZ-BiH, umjesto ponuđene istinske potpore HNS-u, u ovom kritičnom trenutku hrvatskog naroda, to razumio kao priliku da kroz HNS, pokuša dodatno eutanazirati one političke stranke koje još nije eutanazirao metodom mrkve i batine i da namjerava nastaviti sa dosadašnjom praksom nedosljednosti i manipulacije. Nažalost, HDZ-BiH koji jedini ima stvarnu moć unutar HNS-a jednostavno ne želi biti autentičan i dosljedan iz nama nerazumljivih razloga, oni žele koristiti HNS kao paravan za skrivanje i pokušavaju stvarnu odgovornost HDZ-a BiH za sudbinu hrvatskog naroda prenijeti na HNS. Smatramo da je HDZ-BiH dosad dobivao povjerenje naroda, doduše to povjerenje je utjerivao raznim metodama kupovine i ucjene glasača, ali pravno ga je ipak dobio. Zato smatramo da je pravedno i da snosi sam odgovornost koju ima kad već nije htio iskoristiti posljednju priliku koju smo mu bjanko na HNS-u dali.

Neka nitko ne pomisli da imam nešto osobno protiv predsjednika Dragana Čovića, ali imam itekako protiv politike koju vodi i koja je izgubivši u miru poziciju hrvatskog naroda u BiH, za koju smo se mi ratnici krvavo izborili u ratu, dovela u pitanje opstojnost hrvatskog naroda u BiH. Svima koji se slažu sa ovakvom politikom koju vodi HNS i žele je i dalje podržavati želimo sve najbolje, a one koji dijele ova naša razmišljanja i stavove pozivamo da ne budu smokvin list HNS-a zbog lista raštike i da nas slijede u drugačijim pogledima na politička rješenja za opstojnost Hrvata u BiH koja neće sve naše resurse ulagati u represivni aparat koji guši i ucjenjuje sve naše stvaralačke snage", navodi se u pismu Barbarića.

