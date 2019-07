Simboličnom košarkaškom utakmicom između predstavnika vlasti i investitora s jedne strane te osoba za zaštitu rijeka s druge strane Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovine ukazala je danas u Sarajevu na problem sveobuhvatnog plana izgradnje minihidrocentrala.

Foto: FENA

Ovaj performans organiziran je u okviru kampanje "Sačuvajmo plavo srce Evrope" čiji je cilj borba za zaštitu rijeka Balkana i dio je niza akcija koje će biti održane u zemljama Balkana od 6. do 16. jula kako bi se upozorilo na "cunami" hidroenergetskih projekata kojima će biti pogođeno na hiljade ljudi.



Kako su organizatori danas naglasili, u BiH je planirana izgradnja 300 hidroelektrana na 244 rijeke što znači da će biti više centrala nego rijeka, a oko 3.000 njih planirano je da bude izgrađeno na gotovo svakoj rijeci u zemljama Balkana.



Ukoliko bi ta zamisao bila ostvarena, istaknuto je danas u Sarajevu, veliki broj građana izgubio bi domove, obradivu zemlju, vodu za piće i navodnjavanje, ali i prirodu koju su čuvali generacijama.



Koordinator Koalicije za zaštitu rijeka BiH Miloš Orlić podvukao je da su se danas zaštitnici rijeka okupili kako bi ukazali da je zajednički cilj reći da ne žele hidroelektrane na bh. rijekama.



- One nepovratno uništavaju našu prirodu i rijeke na kojima smo rasli, a one su zapravo dio našeg identiteta - kazao je Orlić, ocjenjujući pozitivnom činjenicu da nisu izdate dozvole za gradnju hidroelektrana na Buni jer je to jedna od najljepših bh. rijeka.



Međutim, upozoreno je, izgradnja dvije hidroelektrane planirana je na rijeci Doljanka te uime Udruženja za Doljanku iz Jablanice Dženan Šašić kaže da bi za nekoliko mjeseci minihidroelektrana trebala biti puštena u rad, a radi se o rijeci u kojoj su se građani nekada kupali, sastajali i pecali ribu.



- Sva kupališta su devastirana jer cjevovod prolazi kroz samo korito Doljanke. Pri tome nije uvaženo mišljenje stručnjaka o uticaju na okoliš - napomenuo je Šašić.



U studiji uticaja na okoliš navedeno je da se zabranjuju radovi za vrijeme mrijesta budući da je Doljanka najveće mrijestilište potočne pastrmke (decembar, januar i februar), ali radovi su trajali i ribe više nema, dok je korito devastirano u dužinu od kilometar.



Iz sarajevske ekološke grupe "Eko Akcija" Anes Podić pojasnio je da BiH nema koristi od izgradnje takvih hidroelektrana jer BiH ima dovoljno električne energije koju i izvozi.



- Male hidroelektrane uništavaju najljepše kutke ove zemlje, uništavaju budućnost lokalnih zajednica i jedinu korist imaju pojedinci koji imaju zaradu - istaknuo je Podić.



Kako jedan od najstrašnijih primjera kako se grade hidrocentrale izdvojena je rijeka Sana na kojoj je centrala izgrađena na samom izvoru, a radi se o rijeci koja je nekada, uz Unu, važila za najčišću rijeku u Evropi.



Rijeke su obnovljivi izvor energije, zaključeno je danas, ali kako će se obnoviti rijeka kakva je bila Ugar, nje više nema i tu je nemoguće više išta obnoviti jer tu više ne postoji život.





(FENA)