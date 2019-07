Federalni hidrometeorološki zavod objavio je žuti meteoalarm za skoro cijelo područje Bosne i Hercegovine.

Foto: FHMZ

Upozorenje se na odnosi na cijelo područje Bosne i Hercegovine, osim Unsko-sanskog kantona.



Žuto upozorenje se navodi kao vrijeme koje je potencijalno opasno. Vremenske prilike koje se prognoziraju nisu neuobičajene, ali se savjetuje da građani budu na oprezu ako namjeravaju prakticirati aktivnosti koje su izložene meteorološkim rizicima.



U Hercegovini i na jugozapadu Bosne sutra će biti pretežno vedro.



U ostatku BiH umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne je moguća povremena kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnje temperature od 11 do 17, na jugu od 17 do 22, a dnevne od 19 do 25, na jugu do 28 stepeni.





(24sata.info)