Narednih dana u Bosni i Hercegovini očekuje se nestabilno vrijeme praćeno slabom kišom i temperaturama do 29 stepeni Celzijusa.

Tokom dana postepeno će doći do naoblačenja sa sjeverozapada zemlje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZBiH).



Ponegdje na sjeveru i sjeveroistoku Bosne padavine mogu mogu i intenzivnije. Dnevne temperature od 20 do 25, na jugu do 28 stepeni.



I drugog dana vikenda u Bosni se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana, nestabilno sa slabom kišom ili lokalno jačim pljuskom i grmljavinom. Sunčanije u Hercegovini.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje od 25 do 29 stepeni.



U Bosni se u ponedjeljak očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti. Slabija kiša ili kratkotrajni pljusak je moguć u istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini mala do umjereno oblačno.



Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu zemlje od 25 do 29 stepeni.



Pretežno oblačno vrijeme očekuje se i u utorak. U jutarnjim satima sa kišom u zapadnim, sjeverozapadnim i centralnim dijelovima. Tokom dana, padavine se očekuju i u ostatku zemlje. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu zemlje od 25 do 28 stepeni.



(Anadolija)