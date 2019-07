Jučer se u Mostaru pred sjedištem HDZ-a BiH odigrao prosvjed koji se definitivno može opisati kao povijesni.

Prvi put otkako je osnovan HDZ BiH i kroz nekoliko desetljeća političke dominacije ove stranke među bosanskohercegovačkim Hrvatima, što je rezultiralo njihovim moralnim, političkim te sada i ekonomskim krahom, moglo se čuti kako bijesni Hrvati iz Hercegovine skandiraju HDZ-ovcima “Lopovi, lopovi!”.



Dugogodišnji predsjednik HDZ BiH Dragan Čović, vlasnik počasnog doktorata Sveučilišta u Zagrebu i koalicijski partner Milorada Dodika, prvo je od prosvjednika bježao, a onda se od njih skrio u središnjici stranke. Na kraju je pobjegao od njih u luksuznoj crnoj limuzini, uz povike da je lopov i gađanje vozila bocama.



Aluminij je nakon rata zapošljavao samo Hrvate



Bijesni ljudi koji su se jučer okupili pred središnjicom HDZ BiH u Mostaru bili su radnici propale tvrtke Aluminij, nekadašnjeg giganta socijalističke privrede, čiji je kamen temeljac početkom 1970-ih položio Džemal Bijedić, jedan od najmoćnijih komunista iz BiH. Aluminij je godinama uspješno poslovao i zapošljavao veliki broj ljudi te nije bio samo tvrtka, nego i jedan od simbola Mostara.



Nakon rata u BiH je na sumnjiv način provedena transformacija Aluminijskog kombinata u Aluminij d.o.o., a sve pod komandom vjernog kadra HDZ BiH Mije Brajkovića koji je dugo godina bio direktor ove tvrtke. Znakovito je i da je multietnički radni kolektiv Aluminija nakon rata postao etnički uniforman, odnosno zapošljavalo se isključivo Hrvate.



Čović nije imao petlje izaći pred prosvjednike



Čović nije imao petlje izaći pred radnike Aluminija, nego je sebi u središnjicu nakratko pripustio odabranu delegaciju koju je predvodio predsjednik Nadzornog odbora Aluminija Zdenka Klepića, koji je prethodno u javnosti bio najpoznatiji po tome što je - fanatični fan Dragana Čovića. Ovaj profesor kontroverznog Mostarskog sveučilišta se tijekom prethodne predizborne kampanje u BiH slikao kako drži plakat HDZ-a BiH, na kojem se nalazi Čović, uz natpis “Moj predsjednik”. Na kraju sastanka se došlo do općenitih zaključaka o tome kako Aluminij, koja grca u golemim dugovima, nekako ipak treba spasiti, ali konkretan plan za to nitko nema, ponajmanje HDZ koji je i glavni krivac za propast Aluminija.



Radnici Aluminija su pred središnjicom HDZ-a bijesno poručivali Čoviću i hrvatskoj predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović da više nikad neće glasati za njih, što je očito izazvalo paniku u redovima HDZ-a, pa se ubrzo krenulo u smiješno neuvjerljivu kontrolu štete. Vodeći zapadnohercegovački portali, koji su se prethodno “proslavili” obranom ratnog zločinca Slobodana Praljka, krenuli su objavljivati vratolomije o tome kako su za propast Aluminija krivi svi, ponajviše Vlada Federacije BiH, a nikako HDZ, iako je HDZ dio te iste vlade.



Laži HDZ-ovog zastupnika dijaspore Bože Ljubića



U prvi plan se guralo nemušte izjave HDZ-ovog saborskog zastupnika iz dijaspore Bože Ljubića koji je lamentirao da “pojedine snage nastoje stvoriti jaz između Hrvata i njihova političkog vodstva”. Taj narativ se počeo forsirati i na društvenim mrežama, na kojima su vjerni HDZ-ovci krenuli masovno dijeliti post naslovljen “Potpora predsjedniku hrvatskog naroda dr. Draganu Čoviću”. Čović naravno nije predsjednik hrvatskog naroda u BiH, iako ga se tako tituliralo na Danu RS-a, odnosno genocid- partyju u Banjoj Luci početkom godine, nego je predsjednik HDZ BiH. Danas se sa sličnom propagandnom porukom oglasio i Klub utemeljitelja HDZ-a BiH, poručivši da su “ubačene skupine pokušale stvoriti jaz u hrvatskom narodu”.



Ukratko, da bi pokušali obraniti Čovića od radničkog bijesa i prvog hrvatskog prosvjeda protiv HDZ-a BiH u Hercegovini, udružene političko-propagandne snage bliske dugogodišnjem lideru HDZ-a BiH krenule su u javnost plasirati teorije zavjere.



S obzirom na to da je bila osobno prozvana na prosvjedu radnika Aluminija, a i kako se bliže predsjednički izbori, o svemu se oglasila i predsjednica RH Kolinda Grabar-Kitarović.



“Zabrinuta sam za sudbinu i egzistenciju radnika i čvrsto ih podupirem u zahtjevu za rasvjetljavanje svih činjenica koje su dovele do ove situacije. Želim vjerovati da je Republika Hrvatska kao suvlasnik Aluminija napravila sve u cilju zaštite nacionalnih interesa i interesa radnika o čemu sam zatražila hitno očitovanje Vlade Republike Hrvatske", poručila je predsjednica u priopćenju.



Dug od najmanje 210 milijuna konvertibilnih maraka



Kada je pak riječ o činjenicama u vezi propasti Aluminija, ključna je činjenica da ova tvrtka ima najmanje 210 milijuna konvertibilnih maraka duga i više ne može plaćati svoje račune, ponajprije onaj za struju, koju je dobivala od Elektroprivrede HZHB iz Mostara. U javnost je već spomenuti Božo Ljubić plasirao spin kako Aluminij plaća preskupu struju, dok željezara u Zenici dobiva jeftiniju struju, i da je za to kriva Elektroprivreda BiH iz Sarajeva - riječ je o dvije odvojene tvrtke - no oni su to uvjerljivo demantirali u svojem priopćenju.



Aluminiju je struju isključila Elektroprivreda Herceg-Bosne



“Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo isporučuje električnu energiju za kompaniju Arcelor Mittal Zenica d.o.o. za 2019. godinu po ugovorenoj, godišnjoj cijeni koja prelazi 50 eura/MWh ovisno o ostvarenom dijagramu potrošnje. Prema tome, netočne su tvrdnje predsjednika Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić, iznesene nakon sjednice tog vijeća u ponedjeljak u Mostaru kako je cijena električne energije za tu kompaniju od 42 eura/MWh. JP Elektroprivreda BiH za 2019. godinu nema zaključen ugovor za isporuku električne energije kompaniji Aluminij d.d. Mostar. Ugovor koji je bio zaključen odnosio se na prvu polovinu 2017. godine sa cijenama: od 38 eura/MWh za prvi kvartal 2017. godine, odnosno od 34 eura/MWh za drugi kvartal 2017. godine, što je u okvirima tadašnjih cijena na tržištu električne energije. Dosadašnji snabdjevač električnom energijom kompanije Aluminij d.d. Mostar za 2019. godinu je JP Elektroprivreda HZHB d.d., Mostar, a da li je riječ od cijeni za električnu energiju od 78 eura/MWh ili o nekoj drugoj cijeni, to je pitanje ugovornog odnosa između tih dviju kompanija”, objavili su iz sarajevske Elektroprivrede.



Naravno, mostarsku Elektroprivredu HZHB (što je skraćenica za Hrvatska zajednica Herceg-Bosna) također kontroliraju i vode kadrovi HDZ-a BiH, što zapravo znači da je HDZ BiH isključio struju Aluminiju.



Direktori sebi isplaćivali velike plaće i otpremnine dok su gomilali dugove



Nadalje, gotovo sve uprave koje su vodile Aluminij od rata do danas bile su postavljene s blagoslovom HDZ-a BiH, stranke koju već 14. godinu faraonski vodi upravo Dragan Čović. Propast Aluminija je proizvod HDZ-ove politike, bez obzira na to što se sada iz portala bliskih ovoj stranci za sve pokušavaju okriviti svi drugi, samo ne Čović i HDZ BiH.



A kako su kadrovi koje je postavljala politika vodili Aluminij? To najbolje ilustrira izvještaj revizorske kuće KPMG, u kojem se pokazalo da su sebi direktori Aluminija za bosanskohercegovačke prilike isplaćivali ogromne plaće i otpremnine. Direktor Aluminija 2013. godine Ivo Bradvica si je, primjerice, za travanj 2013. isplatio neto plaću od 20 tisuća maraka, odnosno 10 tisuća eura. U istom periodu Aluminij je bilježio gubitke od oko 10 milijuna maraka mjesečno. Bradvica je iz Aluminija otišao s otpremninom od oko 160 tisuća maraka.



Čović fingira spašavanje Aluminija



Zapadnohercegovački portali Bradvicu opisuju kao “platformaša”, tj. kao kadar nekadašnje bizarne koalicije SDP BiH-HSP BiH, no on je davno otišao iz Aluminija kojeg su 2014. opet preuzeli HDZ-ovi kadrovi, koji su i na ključnim pozicijama u Vladi Federacije BiH. Tvrtka je godinama polako propadala i akumulirala dugove, a HDZ nije činio baš ništa.



Sada pak Čović i HDZ BiH fingiraju spašavanje Aluminija u zadnji tren, jer se dogodilo nešto posve neočekivano za društveno-političke prilike u Zapadnoj Hercegovini - hrvatski radnici su konačno prepoznali tko su lopovi koji ih već desetljećima pljačkaju te prvi put došli na pravu adresu vikati “Lopovi, lopovi!”. Nažalost, najvjerojatnije prekasno da bi se Aluminij spasilo iz ralja HDZ-a koji ga je uništio.



Kolinda gubi glasače u Hercegovini?



Propast Aluminija mogla bi imati i posljedice na hrvatskim predsjedničkim izborima jer Kolinda Grabar Kitarović definitivno računa na glasove iz BiH da bi osvojila drugi mandat. Zato i ne čudi što se priopćenjem oglasio i kandidat Miroslav Škoro koji zahvaća baš njeno biračko tijelo te dramatično zavapio da je “gašenje Aluminija udarac opstojnosti Hrvata u BiH”.



Gledano izvan aktualnih političkih odnosa, to je točno jer je u osiromašenoj BiH propast svake tvrtke udarac na sve građane BiH. No gledano u političkom kontekstu, drama oko Aluminija prvenstveno je udarac za HDZ BiH i Čovića, kao i za njihove sponzore iz Hrvatske, predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i premijera Andreja Plenkovića.





