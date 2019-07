U organizaciji Hrvatskog narodnog sabora danas je u Domu HDZ-a BiH u Mostaru održan okrugli stol „Fiskalna politika u funkciji unaprjeđenja poslovnog okruženja“, saopćeno je.

Foto: 24sata.info

Cilj okruglog stola bio je, kako je kazano potaknuti raspravu vezanu za unaprijeđenje poslovnog okruženja sa ciljem rasterećenja gospodarstva kroz provođenje mjera fiskalne politike.



Obraćajući se nazočnima Jelka Milićević - ministrica financija u Vladi F BiH kazala je kako je ovo vrijeme kada se trebaju zajednički definirati reformske agende razvoja.



„Treba se znati što gospodarstvenici misle, udruženja gospodarstvenika, nositelji izvršnih vlasti, dužnosnici i izabrani zastupnici jer je to jedan krug, jedan lanac gdje se o zakonima raspravlja i predstavlja jedan dobar zakonodavni okvir i na kraju krajeva u tijelima, odnosno parlamentima usvajaju“, kazala je ministrica Milićević.



„S jedne strane imamo zahtjeve za rasterećenija gospodarstva i to smo i danas rekli da smo mi kroz prethodno razdoblje to podržavali ali da s druge strane ne smijemo narušiti ravnotežu svih korisnika proračuna na svim razinama. Ta ravnoteža moguća je se postići proširenjem osnovice poreza i drugo suzbijanjem sive ekonomije za koji se procjenjuje da je njeno sudjelovanje u BiH skoro 30 posto. Tu onda ide cijeli slijed aktivnije uloge nadzora i trošenja sredstava“, naglasila je ministrica.



Svi nazočni pozdravili su ovakav način komuniciranja i poželjeli da on bude uistinu češći i da se na određeni način na vrijeme u samom začetku i razmatranju čuje argumentirano mišljenje odnosno stavovi i analize svih sudionika ovog procesa, navode iz HNS-a.



Interesantno, dok radnici mostarskog “Aluminija“ i njihove porodice strahuju za svoju neizvjesnu budućnost i radna mjesta, umjesto o “Aluminiju” i uzrocima propasti kombinata i krivcima za propast, HNS na čelu sa Božom Ljubićem i Draganom Čovićem se bavi okruglim stolovima na temu fiskalizacije.



(24sata.info)