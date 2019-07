HDZ-ov saborski zastupnik i predsjednik Glavnog vijeća Hrvatskog narodnog sabora u BiH Božo Ljubić u četvrtak je izrazio nadu da gašenje Aluminija u Mostaru ne znači kraj toga najvećeg izvoznika BiH.

Svatko može biti samo razočaran gašenjem Aluminija i trenutno je teško reći bilo što pametno oko toga jer Aluminij je bio jako važan za BiH, najveći izvoznik BiH, na neki način je bio planiran kao centar klastera aluminijske industrije za BiH, posebice za Hercegovinu, kazao je Ljubić.



Upozorio je da je 900 radnika i više tisuća članova njihovih obitelji sada egzistencijalno ugroženo, zdravstveni fond u koji je Aluminij uplaćivao nekih 6 milijuna maraka mjesečno, mirovinski duplo toliko, visoko školstvo, obrazovanje, sve su to posljedice koje će osjetiti građani posebice Hercegovine nakon gašenja Aluminija, prenosi Hina.



Na pitanje tko je kriv za propast Aluminija, Ljubić kaže da je tvrtka pokrenuta investicijom hrvatske Vlade, koja ima i 12 posto vlasništva, a u međuvremenu se izmijenilo osam garnitura uprava u Aluminiju koje je imenovala federalna Vlada.



„S druge strane, federalna Vlada je vlasnik 44 posto, prema tome, najveći pojedinačni dioničar, i sigurno je najodgovornija da se prati poslovanje i da se uključi u proces spašavanja kada je to bilo vrijeme", rekao je.



Istaknuo je kako je već rekao da je problem Aluminija refleksija bosansko-hercegovačkog apsurda, nesređenih političkih, administrativno pravnih i ustavnih odnosa u BiH jer je paradoks da je federalna Vlada koja je vlasnik i Elektroprivrede BiH i Elektroprivrede HZ Herceg-Bosne i skoro 50-postotni vlasnik Aluminija u Mostaru isporučivala struju daleko jeftinije jednoj privatnoj kompaniji u Zenici, 49 eura za megavatsatu, dok je Aluminij u pojedinim fazama nabavljao struju prosječno za 78 eura po megavatsatu, što je, kako je kazao, paradoksalno.



Ocijenio je da se federalna Vlada nije angažirala na vrijeme kada je bilo moguće napraviti aranžmane i naći strateškog partnera.



Mostov Nikola Grmoja upozorio je da je 20 posto aktivnosti luke Ploče vezano uz Aluminij.



„Hrvatska Vlada ima dionice u Aluminiju, ali nitko ne reagira. Čak 900 obitelji je ugroženo i meni je apsolutno neprihvatljivo da se ne može čuti ni riječ od hrvatske Vlade, čak ni od zastupnika koji su izabrani u toj izbornoj jedinici“, napominje.



„S obzirom na to da u BiH tvrde da su u zadnjih godina najmanje sedam puta pisali hrvatskoj Vladi tražeći da se uključi u pokušaj spašavanja tvrtke, a odgovor iz Zagreba nikada nije došao, mislim da će hrvatska Vlada i premijer doći u Mostar kada bude trebalo tražiti glasove. Ne sumnjam da će oni odgovoriti i pojaviti se kada bude potrebno“, uvjeren je Grmoja.



Po njemu, za propast Aluminija krive su političke elite koje su postavljale uprave koje su očito bile nesposobne.



„Kriva je i Federacija BiH jer neke stvari nisu bile uređene oko distribucije struje Aluminiju. Puno je odgovornih, ali mislim da hrvatski predstavnici ne mogu pobjeći od odgovornosti, prvenstveno Dragan Čović i ostali“, poručio je.





