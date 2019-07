Uz 24. godišnjicu genocida, bol sa Srebrenicom danas dijele i Goraždani, stanovnici još jedne nekadašnje "zaštićene zone" UN-a.

Simbolično u 11.07 sati goraždanski sportisti, članovi Rukometnog kluba Radnički te jedan broj građana, ispred Gradske dvorane "Mirsad Hurić" krenuli su u šetnju ulicama grada kako bi odali počast žrtvama genocida.



Na mostu "Žrtava genocida u Srebrenici" uz učenje Fatihe u Drinu su spustili 33 ruže.



Trener Rukometnog kluba Radnički Haris Fidahić kazao je da mladi članovi ovog kluba već osam godina na ovaj način obilježavaju datum koji otvara rane svakog građanina ove države, dijeleći bol i tugu Srebrenice



- Sa posebnim osjećajem solidarnosti i saosjećanja odajemo počast za žrtve genocida. Šaljemo iz Goražda snažnu poruku, a šalju je mladi ljudi, da nikada nećemo zaboraviti Srebrenicu - kazao je Fidahić.



Mladi sportisti svjesni su da je i Goražde moglo biti druga Srebrenica i smatraju da je to dodatni motiv da se istina prenosi budućim generacijama.



- Nisam bio u Potočarima i sigurno ću to vrlo skoro učiniti. Mislim da je ovo veoma važno za nas mlade, da znamo šta se desilo u Srebrenici 11. jula i da ne smijemo to zaboraviti. Ovo što mi radimo je jedna lijepa poruka i naša skromna podrška porodicama koje su izgubile svoje najmilije - kazao je prvotimac RK Radnički Adnan Isaković.





