Lider srbijanskog Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović rekao je povodom 24. godišnjice genocida u Srebrenici da to jeste bio genocid i da 11. jul treba da bude posvećen žrtvama i sjećanju na mračan dio historije koji ne smije da se ponovi.

Sergej Trifunović / 24sata.info

"Zato na ovaj dan želim da još jednom ukažem poštovanje žrtvama genocida, jer to jeste bio genocid, kako su definisale Ujedinjene nacije kao međunarodni zločin namernog, potpunog ili delimičnog uništavanja nacionalnih, etničkih, rasnih i religijskih grupa", naveo je Trifunović.



On je ocijenio da ljudi koji se danas najviše deklariraju kao patriote često pod parolom patriotizma brane najmračniju deceniju historije, umjesto da, kako je naveo, vole svoju zemlju i rade na tome da ljudima u njoj bude dobro, prenosi Beta.



"A biće nam dobro onda kad uspostavimo regionalni mir, kad niko sa ovih prostora ne bude posmatrao ceo jedan narod kroz vizuru postupaka pojedinaca koji su bili zločinci", istakao je Trifunović.



On je rekao da se blagostanje i uzajamno poštovanje ne može graditi bez zrelog osvrta na prošlost i konačnog otklona od zločinaca čiji su postupci imali katastrofalne posljedice.



(24sata.info)