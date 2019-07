Oratorij 'Srebrenički inferno' prvi put je izveden 2003. godine prilikom otvaranja Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari spomen-obilježje i mezarje. Otad se izvodi svake godine, na dan obilježavanja godišnjice genocida i ukopa posmrtnih ostataka identificiranih srebreničkih žrtava. Tekst je napisao pjesnik Džemaludin Latić, a komponirao Đelo Jusić.

U razgovoru za Fenu, jula 2017. godine, Jusić se prisjetio da je muziku za 'Srebrenički inferno' napisao na nagovor prijatelja Sarajlija, koji su mu kazali 'u tebi je bosanska krv, ti to jedini možeš napisati'. I uistinu, kazao je tada, probudio se u njemu njegov babo koji je iz Prozora i majka iz Blagaja.



Za sebe je govorio da 'vidi' muziku, tako i piše. Jednostavno, dođe do njega. Piše bez klavira, bez pomagala. Sjedi za stolom, ima imaginaciju instrumenata. Tako je pisao i 'Srebrenički inferno', a 'vidio' i Bosnu.



- Vidio sam sav taj jad i tugu, te majke. Dok sam pisao 'Srebrenički inferno', oplakao sam cijelu Srebrenicu. Morao sam se dobro koncentrirati da bi to djelo uspjelo - govorio je 2017. godine za Fenu Jusić.



Podsjetio je tada Jusić da se 'Srebrenički inferno' s velikim uspjehom izvodio širom svijeta. Prisjetio se da su tako za nastupa u Turskoj posjetioci, u anketi tamošnjih medija, kazali da nisu razumjeli riječi, ali da je muzika sve rekla. Shvatio je to kao kompliment kompozitoru.



Da 'vidi' muziku naučio je i prijatelja slikara Mersada Berbera (1940.-2012.). U početku on nije vjerovao da je to moguće, ali je, prisjetio se tada Jusić, osjetio isto kad mu je nabavio demo snimak 'Srebrenički inferno'.



- Slušao je tu muziku i rekao mi: Vidio sam i ja Srebrenički inferno. Onda je posvetio mnogo slika Srebrenici, na svoj fenomenalan način. On je 'vidio' ono što sam i ja 'vidio', skupa smo gledali - govorio je 2017. godine za Fenu Jusić.



Đelo Jusić (1939-2019.) kompozitor, gitarist, aranžer i dirigent decenijama je bio među najznačajnijim ličnostima muzičke i umjetničke scene na ovim prostorima.



Za poslijeratnu Bosnu i Hercegovinu zasigurno je najznačajniji njegov uradak oratorij 'Srebrenički inferno', djelo koje prikazuje stradanja žrtava genocida. Daroviti kompozitor i dirigent bh. porijekla Đelo Jusić uspio je tako prikazati patnje i stradanja žrtava genocida u Srebrenici.





