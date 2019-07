U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari danas će biti obilježena 24. godišnjice genocida nad Bošnjacima „Sigurne zone UN-a“ Srebrenica i obavljen ukop identifikovanih žrtava genocida iz jula 1995. godine.

Arhiv / 24sata.info

Nakon komemoracije bit će klanjana ženaza i obavljen ukop posmrtnih ostataka 33 žrtve genocida. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk rođen 1979. godine. U momentu ubistva bio je maloljetan, imao je svega 16 godina.



Najstarija žrtva koja će ove godine naći smiraj među potočarskim nišanima je Šaha Cvrk, koja je imala 82 godine kada je ubijena i ujedno je i jedina žena koja će u Potočarima biti ukopana ove godine.



Konačan smiraj ove godine naći će i otac i sin, Zaim i Fuad Pilav. Ukopani će biti i braća Mujić, Fahrudin (25) i Zijo (28) te braća Isaković. Asim Isaković je u momentu kada je ubijen imao 20 godina dok je njegov brat Kasim bio samo dvije godine stariji.



U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još 140 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop. Među njima je 38 žrtava koje su zvanično identificirane i DNK analizom i od porodica, a ostali samo na temelju DNK analize.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada su ukopani posmrtni ostaci 6.610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1.000 nestalih Srebreničana.



Glasnogovornica Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić kazala je Feni da je od ukupno 6.610 žrtava koje su do sada ukopane u Potočarima, ukopano 26 žena. Od toga broja 19 njih su žrtve genocida koji se dogodio 1995. godine, dok je sedam žena koje su nastradale 1992. godine.



Podsjetila je da je najstarija žrtva koja je do sada ukopana u Potočarima Šaha Izmirlić koja je imala 94 godine kada je ubijena. Najmlađa žrtva je novorođenče, beba Fatima Muhić.



Prva kolektivna dženaza u Memorijalnom centru u Potočarima obavljena je 2003. godine, kada je u tri faze ukopano skoro hiljadu žrtava. Te 2003. godine ukopan je najveći broj žrtava, dok će 11. jula ove godine u Memorijalnom centru u Potočarima biti ukopan do sada najmanji broj, njih 33.



U proteklom periodu rađene su i reekshumacije kojih je, kako kaže Fazlić, ukupno bilo 635. Dodaje da su u osam navrata rađene kolektivne, odnosno velike rekshumacije u kojima je otvaran veliki broj grobnih mjesta ili mezarja, dok su u 11 slučajeva rađene individualne reekshumacije.



Najavila je da će slijedeća reekshumacija u Srebrenici počet 15. jula i tom prilikom će se naknadno pronađeni posmrtni ostaci dodati u 120 mezara ranije ukopanih žrtava.



Žrtve koje će ove godine biti ukopane u Memorijalnom centru u Potočarima su:



1.Bektić (Redžo) Mevlid, rođen 1962. godine

2.Bajraktarević (Osman) Nedžad, rođen 1975. godine

3.Salkić (Alija) Bajro, rođen 1957. godine

4.Husić (Husein) Muradif, rođen 1949. godine

5.Purković (Ahmet) Šemso, rođen 1952. godine

6.Isaković (Muhizin) Kasim, rođen 1973. godine

7.Isaković (Muhizin) Asim, rođen 1975 godine

8.Avdić (Hasan) Šemso, rođen 1964. godine

9.Suljić (Nazif) Adil, rođen 1952. godine

10.Cvrk (Osman) Rešid, rođen 1940. godine

11.Cvrk (Arif) Šaha, rođena 1913. godine

12.Gabeljić (Jusuf) Fadil, rođen 1974. godine

13.Memić (Hasan) Sidik, rođen 1960. godine

14.Tihić (Šukrija) Vekaz, rođen 1975. godine

15.Tahić (Hamed) Enver, rođen 1976. godine

16.Meholjić (Hakija) Husejn rođen 1929. godine

17.Salkić (Fadil) Sabahudin, rođen 1972. godine

18.Mehmedović (Džemail) Mali, rođen 1959. godine

19.Suljić (Salko) Sabit, rođen 1974. godine

20.Mehmedović (Suljo) Ismet, rođen 1937. godine

21.Hirkić (Bajro) Behadil, rođen 1973. godine

22.Nukić (Haso) Esad, rođen 1977. godine

23.Jašarević (Halid) Ahmet, rođen 1950. godine

24.Mujić (Ramo) Zijo, rođen 1968. godine

25.Mujić (Ramo) Fahrudin, rođen 1970. godine

26.Tabaković (Zajko) Hajro, rođen 1938. godine

27.Ahmić (Ismet) Omer, rođen 1973. godine

28.Cvrk (Behaija) Osman, rođen 1979. godine

29.Pilav (Rasim) Zaim, rođen 1946. godine

30.Pilav (Zaim) Fuad, rođen 1976. godine

31.Šaranović (Ševkija) Sadik, rođen 1969. godine

32.Tabaković (Nurija) Smail, rođen 1964. godine

33.Tihić (Mustafa) Hamed, rođen 1928. godine.



(FENA)