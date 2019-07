Večeras je u Musali Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari proučena hatma-dova i tevhid za duše 33 žrtve srebreničkog genocida 1995. godine.

Foto: AA

Iz kruga bivše Fabrike akumulatora u Potočarima u večernjim satima do Musale u Memorijalnom centru izneseni su tabuti s posmrtnim ostacima žrtava genocida počinjenog u julu ’95. u Srebrenici.



Tabute s posmrtnim ostacima srebreničkih žrtava na rukama do Musale prenijeli su članovi porodica ubijenih Srebreničana kao i učesnici ovogodišnjeg Marša mira.



U Memorijalnom centru u Potočarima sutra će biti klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop posmrtnih ostataka 33 žrtve.



Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine.



On je u momentu ubistva bio maloljetan, imao je svega 16 godina. U zelenom tabutu maloljetnog Osmana nalaze se posmrtni ostaci koji su pronađeni na nekoliko različitih lokacija.



Konačan smiraj ove godine naći će i otac i sin, Zaim i Fuad Pilav. Ukopani će biti i braća Mujić, Fahrudin (25) i Zijo (28), te braća Isaković. Asim Isaković je u momentu kada je ubijen imao 20 godina, dok je njegov brat Kasim bio samo dvije godine stariji.



U Podrinje identifikacionom centru u Tuzli nalazi se još 140 identificiranih žrtava, ali uglavnom zbog nekompletnosti posmrtnih ostataka porodice se još nisu odlučile za ukop. Među njima je 38 žrtava koje su zvanično identificirane i DNK analizom i od strane porodica, a ostali samo na temelju DNK analize.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari dosad je smiraj pronašlo 6.610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1.000 nestalih Srebreničana.



Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Najmlađa dosad ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.





(AA)