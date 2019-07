Više stotina biciklista stiglo je u kompleks Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari gdje će sutra, 11. jula, biti klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop 33 žrtve genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine.

Foto: AA

Više stotina biciklista iz različitih djelova BiH, ali i brojnih evropskih zemalja krenulo je prethodnih dana iz Bihaća u Srebrenicu u okviru biciklističkog maratona Bihać - Srebrenica, kako bi odali počast nevinim žrtvama ubijenim u ljeto '95-te godine.



U Potočarima u ih dočekali i pozdravili okupljeni građani, među kojima i veliki broj porodica žrtava genocida počinjenog u Srebrenici.



U Memorijalnom centru u Potočarima 11. jula bit će klanjana dženaza-namaz i obavljen ukop 33 novoidentifikovana posmrtna ostatka žrtava genocida kojeg su u julu 1995. godine počinile vojska i policija RS-a, kao i paravojne formacije iz RS-a i Srbije nad Bošnjacima "zaštićene zone UN-a".



Najmlađa žrtva koja će biti ukopana u Potočarima ove godine je Osman Cvrk, rođen 1979. godine. On je u momentu ubistva bio maloljetan, imao je svega 16 godina. U zelenom tabutu maloljetnog Osmana nalaze se posmrtni ostaci koji su pronađeni na nekoliko različitih lokacija.



Konačan smiraj ove godine naći će i otac i sin, Zaim i Fuad Pilav. Ukopani će biti i braća Mujić, Fahrudin (25) i Zijo (28), te braća Isaković. Asim Isaković je u momentu kada je ubijen imao 20 godina, dok je njegov brat Kasim bio samo dvije godine stariji.



U mezarju Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari do sada je smiraj pronašlo 6.610 žrtava genocida, a traga se za još više od 1.000 nestalih Srebreničana.



Posmrtni ostaci žrtava genocida pronađeni su na oko 150 različitih lokaliteta, od čega je više od 70 masovnih grobnica. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.





(AA)