Sigurno je da je odnos vlasti u Srbiji prema genocidu u Srebrenici i više nego poražavajući, na samom rubu civilizacijskog sunovrata, jer ni 24 godine poslije genocida ne vidimo jasnu spremnost da se vlasti u Srbiji jasno očituju po pitanju genocida.

Željko Komšić / 24sata.info

Mislim da se tu više nema šta posebno komentarisati. Bez ijedne riječi negodovanja u manjem bosanskohercegovačkom entitetu prešlo se iz faze negiranja u fazu otvorenog veličanja genocida, dodijeljena su od strane Narodne skupštine RS ordenja kreatorima i izvršiteljima genocida, javni objekti dobijaju imena po istima.



Nismo vidjeli da su vlasti Srbije se pobunile protiv toga, štaviše dali su prećutnu podršku. Otprilike je to taj odnos.



Svaki put kada treba veličati genocid vlasti Srbije su spremne da to prećutno a nekad i direktno podrže – ocenjuje u intervjuu za beogradski Danas Željko Komšić, član Predsjedništva BiH, povodom godišnjice genocida u Srebrenici.



Na pitanje kako vidi odnos srpskih vlasti prema srebreničkom genocidu, Komšić kaže i da „dovoljno govori i činjenica da ministar vanjskih poslova Srbije po medijima u Srbiji, i gdje god stigne u svijetu, iznosi monstruozne laži o tome kako u prijedorskim logorima nije bilo mučenja“. Dodaje da „takva politika uistinu je jedna civilizacijska močvara“.



– Znaju „gospoda“ ministar i predsjednik Srbije da to što govore nije istina, ali upravo zato što to nije istina, to i govore.



Na pitanje, zašto se tako ponašaju, Komšić odgovara da je to zato što još uvijek nisu odustali od pogromaškog projekta Srpske akademije nauka i umjetnosti, i zato što taj velikodržavni projekat nije adekvatno kažnjen od strane civiliziranog svijeta.



- Stoga se nadaju da će nekada ponovo moći uraditi isto, jer su zadnji put prošli nekažnjeno. Zato što prestanak veličanja genocida nije nikakav uslov Srbiji za nastavak evropskih integracija, iako je Evropska unija o tome usvojila rezolucije i deklaracije koje se ukoliko želite biti dio EU moraju poštovati, zato što, biću do kraja otvoren, i dio političkog spektra u Sarajevu, želi govor o ovome proglasiti deplasiranim, zato što će sada mene što ovo govorim, iz Sarajeva optužiti da dižem tenzije, jer im je istina postala smetnja pa vjeruju da vuk neće pojesti ovcu ako ga ona bude umiljato gledala, kaže Komšić.



Kaže da primjećuje da su svi za pomirenje, ali ...



- Zar to nije čudno? Svi su za pomirenje ali pomirenja nema. To je zato što postoje dvije vrste pomirenja; pomirenje sa činjenicama i pomirenje sa zaboravom. Iz Srbije se naročito pledira na to pomirenje sa zaboravom, i to je način na koji vlasti Srbije razumijevaju pojam pomirenja. Ipak, stvarnog pomirenja nema bez pomirenja sa činjenicama.



Genocid je činjenica, prijedorski logori su činjenica, žive lomače u Višegradu su činjenica, i zločini nad Srbima i Hrvatima su činjenica, a bilo ih je; Grabovica, Trusina, Kazani, Bradina. Valja se miriti sa činjenicama, a ne sa zaboravom, kaže Komšić.



Na pitanje vidi li povezanost i smatra li opravdanim slutnje o tome da će se vlasti u Srbiji okrenuti ka RS i njenom otcepljenju, nakon okončanja kosovskog problema, Komšić odgovara:



– Ne znam hoće li se tim pokušajima okrenuti. Ne bih im preporučio. Ovo nije 1992. godina, ma koliko nekada političke prilike podsjećale na to. Nema više Miloševićeve armade a ni BiH nije toliko slaba koliko misle. Nadam se da neće izabrati put u nove sukobe, a budu li ga izabrali neće se dobro provesti, to neka im bude jasno. Ako država BiH bude napadnuta, braniti ćemo je i nećemo se nikome pravdati što to radimo. Srbija treba da se okrene sama sebi. Okretajući se na jedan agresivan način prema drugima a posebno prema Bosni i Hercegovini do sada se samo sramotila. Ne želim da vjerujem da je spremna na nova sramoćenja.



Na pitanje da li u politici srpskih vlasti vidi ideje velikosrpskog nacionalizma i kako u odnosu na to tumači to što se oni vrlo često pozivaju na postojanje cilja stvaranja velike Albanije, Komšić kaže:



– Vidimo. Kosovo se ponovo koristi kao jedan paravan za srbijanske velikodržavne aspiracije. Čini se da je oduvijek i bilo tako. Kako god da se ta saga oko Kosova završi, a nadam se da će se završiti u interesu građana Srbije i Kosova, mora se znati da neće biti nikakve kompezacije na račun Bosne i Hercegovine.



(24sata.info)