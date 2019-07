Od ponoći 10. jula 2019. godine mostarski Aluminij više ne radi. Kompanija je ostala bez struje, što znači gašenje pogona Elektrolize.

Foto: 24sata.info

Ispred nekadašnjeg privrednog giganta okupili su se predstavnici uprave i radnici, a prije gašenja struje, radnici koji su došli u treću smjenu odbili su podići anode peći.



No, nekoliko minuta nakon ponoći, ugašena je električna energija, a očekuje se da se će peći ohladiti u narednih nekoliko sati.



Iz uprave Aluminija kažu da će se tek sutra moći procjenjivati šteta.



Aluminij u trenutku gašenja zapošljava oko 900 radnika i ima dug veći od 400 miliona maraka. Hrvatska je suvlasnik 12 posto, Vlada Federacije BiH 44 posto i 44 posto kompanije.



Iz Uprave su uoči gašenja zadužili direktorie i rukovodioce da rasporede radnike sukladnl potrebama procedure gašenja.



Tokom dana radnici su u dva navrata blokirali magistralni put M-17, prvo u mjestu Ortiješ, potom i u Salakovcu i to na skoro pet sati. Deblokadu su izvršili specijalci MUP-a HNK upotrebom sile.



Romeo Biokšić, predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenika “Aluminija” kazao je da je žalosno da im se nakon šest sati blokade niko od hrvatskih ministara nije obratio.



– Poslali su na nas specijalce i koji su uz upotrebu sile sklonili nas s prometnice. Ali ono što je sigurno da nećemo odustati i nećemo ići kućama. Razmišljamo o tome gdje ćemo nastaviti proteste u gradu. Da li će to biti pred nekom hrvatskom institucijom, vidjet ćemo – rekak je Biokšić.



(24sata.info)