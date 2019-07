Benzinska pumpa Petrol pored koje je ostao parkiran naš automobil, od mjesta blokade saobraćajnice M17 u Salakovcu kod Mostara od strane radnika Aluminija, udaljena je oko kilometar.

Foto: 24sata.info

Naš lagani hod do vozila iskoristili smo za kratke razgovore sa putnicima. Svi su nezadovoljni, ljuti i razočarani. Neki čekaju već dva sata. Mnogi kasne i apsolutno svi koji dolaze iz drugih bh. gradova raspitivaju se za alternativne pravce.



Sredovječna gospođa, vozačica crvenog pola i gospodin sa dvojicom sinova (vozač audija A6) nakon što su od nas saznali za pravac preko planine Rujište i Boraka do Konjica, opredijelili su se za povratak iz Salakovca do Potoka, a zatim i za ovu planinsku maršutu.







Na putu do auta susreli smo i Dražena Pandžu. Direktora Aluminija zamolili smo za komentar, što je odbio.



Mostarac Adi krenuo je u Sarajevo. Da je pet minuta ranije pošao, uspio bi proći na vrijeme. Stotinu metara udaljen je od radnika koji su blokirali cestu.



- Zašto ne idu pred Čovićevu hacijednu? Što će ovdje, smetaju običnom svijetu, bio je njegov kratak komentar.



- Šta mi imamo sa Aluminijem i političarima, bio je kratak odgovor putnika iz Gračanice.







Veliki je broj teretnih vozila na potezu od Salakovca do Potoka. Oni koji nisu dovoljno informisani upitali su nas: “Je li to neki teži sudar, pa se čeka ovoliko?“.



Feđa i Aner krenuli su na utakmicu Sarajevo – Celtic. Pitanje je hoće li uspjesti stići pogledati duel bh. i škotskog fudbalskog prvaka.



Haris je sa suprugom i djecom sa paletama smokava i paradajza čekao:



Ovo je katastrofa. Nije to način za rješenje problema. Zašto ne idu pred zgradu HDZ-a? Danas su bili najavili, pa su se predomislili. Ne smiju. Ne traže krivce na pravim adresama. Moram kritiku uputiti i ovim policajcima. Ne ponašaju se u skladu sa zakonom. Morali su reagovati i omogućiti nam prolazak dalje, rekao je.







Jedan od vozača kaže: Ovdje je i Mate Boban držao barikade i pljačkao konvoje. On je tada uzimao hranu i oružje, ovi danas bi pare.



Kolona iz pravca sjevera je ogromna. Veliki broj vozila koji su išli iz pravca juga se vratio ka Mostaru. Kolona je dugačka nekoliko kilometara i proteže se do naselja Željuša (u blizini motela Borik).



