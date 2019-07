Tehnički direktor Aluminija Boris Vican kazao je kako Aluminij večeras tačno u ponoć prestaje s radom.

On je kazao kako Aluminij nikad nije imao šansu da radi, jer je, kako je kazao, aluminijska industrija već deset godina u velikoj krizi u Evropi.



"Na sastanku u Vladi tražili smo da na neki način dobijemo subvencioniranu električnu energiju, ali nam je rečeno da ne možemo dobiti iz razloga nekih regulativa, pristupa EU...", kazao je Vican.



On je dodao kako su radnici Aluminija predlagali da mjera za kupovinu električne enegije bude Evropska berza.



Također je dodao kako su u Evropi ukinute mrežarine, dok kod nas nisu, te da Aluminij plaća osam eura po megavat satu,dok proizvođači i trgovci ne plaćaju ništa.



"Ukoliko bi se ukinule te mređarine, mi bi u stratu imali jeftiniju 20 eura električnu energiju po megavat satu. Tražili smo da uđemo u elektroenergetsku bilansu FBiH zato što 2,7 ferovat sati viška proizvede su godišnje u FBiH. Tražili smo da se ta energija en izvozi, nego da se prvo podmire obaveze u FBiH pa da se onda izveze. Međutim, mi smo saznali da se ona čak i ne izvozi, već se proda privatnicima u BiH pa se onda nama proda po skupljoj cijeni. Ovi priejdlozi nisu uvaženi i mi smo gdje jesmo u ovom trenutku", kazao je on.



Vican je istakao kako ne vidi izlaz u ovom trenutku.



"Već je kasno, mi smo od Nosa dobili dopis, oni će obavijestiti Elektroprenos da nije prijavljen vozni red za sutra, što znači da se mi večeras isključujemo u 12 sati", potvrdio je Vican.



On je kazao da gledajuči propise i regulative više nije moguće spasiti aAlumini, jedino ukoliko neko pomogne mimo toga.



"Trenutno smo ostali bez svih sirovina, uz pomoć nekih partnera bi mogli platiti dan električne energije, ali šta to za nas znači, to je bacanje novca u bunar. Mi nemamo rješenje.



On je potvrdio kako će u ponoć nestati struje u Aluminiju, što znači da se gasi proizvodnja. jedino će uz pomoć agregata pokušati spasiti neke mašine.



Dok su radnici Aluminija držali bokiran put u Salakovcu, jedan od građana zaglavljenih u koloni poručio im je da idu pred Čovićevu vilu i traže pomoć, a ne da drže građane taocima.





