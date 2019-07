Veliki incident dogodio se danas na Sarajevskom aerodromu kada je došlo do sukoba između pripadnika Granične policije BiH i članova ličnog osiguranja predsjednika Turske Redžepa Tajipa Erdoana (Recep Tayyip Erdogan).

Foto: Avaz

Potvrdio je ovo za "Avaz" Zoran Galić, direktor Granične policije BiH. Kako saznajemo, u sukobu koji je prijetio da preraste u težak fizički obračun učestvovalo je deset Erdoanovih ljudi.



- Bili su agresivni, ponašali su se kao da su u svojoj zemlji. Uopće ne poštuju naše zakone. Došlo je do naguravanja kada je obezbjeđenje predsjednika Erdoana odbilo proceduru i redovne kontrole. Zaslužili su da svi budu privedeni i lišeni slobode - kazao je Galić.



Prema njegovim riječima, ovom nemilom događaju svjedočili su i predstavnici delegacije Predsjedništva BiH.



- Svima mora biti jasno da se, bez obzira na to o kome se radi, moraju poštivati zakoni ove države. Samo pribranošću pripadnika GP-a Aerodrom izbjegnut je sukob većih razmjera - istaknuo je Galić.



Osim verbalnog sukoba, došlo je i do naguravanja, koje je zaustavljeno nakon što je Erdoan izašao iz aviona.



Navodno su članovi turskog osiguranja iz aviona izvukli i oružje te ga stavili za pojas.





(24sata.info)