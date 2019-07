Građevinske firme “Siga”, “Porobić”, “Bejat plus”, “Rad-građevinar”, “ABS sistemi” i “Herc gradnja”, zajedno sa projektantskom kućom “Kontura”, uz pomoć politike izvukle su desetine miliona maraka iz budžeta javnih preduzeća i ustanova u Istočnoj Hercegovini.

Foto: Zurnal.info

Piše: Ognjen Tešić (mojahercegovina.com)



Po direktivi političkih moćnika, ove građevinske firme postale su glavni izvođači svih radova na području Istočne Hercegovine. Da su nabrojane firme miljenice politike, koje su igrajući po pravilima političara iz ovog dijela Republike Srpske zaradile ogroman novac, pokazuju i podaci do kojih je došao naš portal.



Skoro svi poslovi koji se realizuju putem javnih nabavki, a koje je analizirao naš portal, ukazuju da je za njih postojao već utvrđen plan i dogovor između ugovornog organa i građevinske firme, odnosno izvođača. U većini slučajeva, samo je jedna firma bila prijavljena na tenderu, a do sada se nije desilo da se neko od građevinara po volji vlasti “umiješa” onom drugom u posao.



Da zlo bude veće, sve ovo se radi da bi po nahođenju nekoliko političara, koji u svemu vide odličnu mogućnost za brzo bogaćenje.



Rezultat ovakvog načina rada su prenaduvane cijene, čija je jedina svrha uzimanje novca iz budžeta i putem građevinskih radova njegovo presusmjeravanje u džepove moćnika.



Koliko je sprega građevinskih firmi i vlasti velika, najbolje se vidi iz najsvježijeg primjera, gdje je čak i izgradnja Duhovnog centra u selu Mrkonjići između Trebinja i Ljubinja, iskorištena za namještanje posla jednoj od hercegovačkih firmi iz mreže podobnih SNSD-u.



Sredinom maja ozvaničen je početak izgradnje pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima pored Trebinja, rodnom mjestu Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog Čudotvorca.



Svetilište u koje će dolaziti hodočasnici iz cijele jugoistočne Evrope trebalo bi da bude završeno za 500 dana, a njegova izgradnja koštaće preko 2 miliona maraka!



Po već ustaljenoj praksi, kada su u pitanju građevinski poslovi, ni sveci i svetilišta nisu izuzeti iz već ustaljenih dogovora i pregovora. I prije nego što su počeli radovi, stvorena je doza sumnje u neregularnost izbora izvođača radova.



SVETILIŠTE GRADE PODOBNI



I ovaj, kao i po ko zna koji put, najveće poslove u Istočnoj Hercegovini dobile su firme bliske vladajućoj strukturi, koje su po već uhodanim tenderskim stazama, do sada zaradile milione maraka od ugovora sa Gradom Trebinjem i Hidroelektranom na Trebišnjici, kojima apsolutno upravljaju kadrovi SNSD-a.



Naime, prije mjesec dana, gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić potpisao je sa izvođačem radova, predstavnikom građevinske firme „Siga“ iz Trebinja Milivojem Šakotićem, ugovor o izgradnji pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima.



Ovo je jedan od unosnijih poslova u Istočnoj Hercegovini u posljednje vrijeme, što pokazuju podaci iz ugovora koji su potpisali Ćurić i Šakotić, a koji se sastoji iz dva lota. Prvi obuhvata izgradnju manastirskog kompleksa oko crkve Svetog Vasilija, vrijednosti 1.220.000 KM bez PDV-a, a drugi – vidikovca iznad manastira, koji bi trebalo da košta 912.000 KM bez PDV-a.



Ono što prvo “bode oči” svakoga ko poznaje imalo situaciju u Istočnoj Hercegovini, jeste podatak da je milionski posao dobila firma bliska SNSD-u i lokalnim moćnicima, i to kao jedina prijavljena na tender.



Zanimljivo je da u svim vrijednijim javnim nabavkama u Istočnoj Hercegovini, a koje su u domenu građevinarstva, skoro uvijek na konkurs prijavljuje samo jedna firma. Pa tako, po već dogovorenoj podjeli poslova, svaka od firmi bliskih vlasti – dobije svoj dio kolača!



Inače, firma “Siga” je redovan pobjednik na javnim konkursima HET-a i Grada Trebinja, pa je tako u posljednje dvije godine prihodovala preko 3 miliona KM, i za 15 puta uvećala svoju dobit.

Prema riječima ljudi upućenih u poslovanje “Sige”, ova firma već godinama izvodi mnogobrojne radove za Hidroelektrane na Trebišnjici, koji su dobijeni na itekako sumnjive načine. Na osnovu podataka do kojih je došao portal Moja Hercegovina, među tim poslovima su bili poslovi čišćenja potoka Sušice i Jazine, uređenja ribnjaka, izgradnje potpornih zidova, izgradnje toaleta, uređenja prostora oko novih objekata, gradnje većih građevinskih objekata… Svaki od ovih radova koštali su “HET” od 40-tak do preko 200.000 maraka.



I na konkursima Grada Trebinja “Siga” je često bivala najbolja, doduše dobijajući nešto manje iznose od nekoliko hiljada do nekoliko desetina hiljada maraka.



Ipak, jedan od možda i najzanimljivojih podataka do kojih smo došli, a koji pokazuje koliko je ova firma povezana sa lokalnim partijskim šefovima jeste činejnica da je upravo “Siga”, u vrijeme kad je dobijala najunosnije poslove sa “HET-om” izvodila radove na proširenju kuće Luke Petrovića, v.d. direktora Elektroprivrede RS i bivšeg Gradonačelnika Trebinja, kao i na njegovim objektima na Zagori i Ivanici.



Sve ovo možda i nije toliko čudno ako se zna da je nezvanični suvlasnik firme “Siga” Željko Mrdić, funkcioner SNSD-a i bivši kandidat na izborima ove stranke.



JEDAN PROJEKTANT PO MJERI VLASTI



U slučaju izgradnje Duhovnog centra u Mrkonjićima, naručioci ovog projekta nisu ostavili ni malo mjesta za iznenađenja, pa je tako za najbolje arhitektonsko rješenje izabran rad čiji je autor trebinjski projektni biro “Kontura”. Sagovornici našeg portala koji dobro poznaju prilike u Trebinju i načine na koje se dodijeljuju tenderi, tvrde da je sve ovo urađeno po već unaprijed utvrđenom šablonu.



Kako nam je ispričao izvor iz Gradske uprave, za sve veće projekte u najjužnijem gradu RS, koji su namješteni građevinskim firmama bliskim vlasti postoji samo jedan projektant.



Istražujući javne nabavke Grada Trebinja, uprvo je firma “Kontura” skoro pa jedina koja u posljednje dvije godine dobija sve tendere u Gradu Trebinju, a sve više i u HET-u na konto izrade idejnih arhitektonskih i projektnih rješenja.



Koliko je uspješna saradnja “Konture” sa, u prvom redu gradskom upravom Trebinja, a onda i ostalim opštinama i javnim preduzećima u Istočnoj Hercegovini, pokazuje i podatak da je ova firma u samo tri godine uspjela da na konto dobiti inkasira preko 500.000 KM!





Inače, u skoro svim građevinskim projektima koje je u posljednje vrijeme radila gradska uprava Trebinja kao partner se pojavljivala “Kontura”, čiji je jedan od najunosnijih poslova upravo projekat Duhovnog centra za koji im je plaćeno preko 50.000 maraka.



Pored toga, iako se u medijima pod okriljem vlasti davanje ovog posla pokušalo prikazati kao svojevrsna pobjeda na međunarodnom konkursu, kojeg je raspisao Grad Trebinje i gdje je stručni žiri najviše bodova dao baš radu firme “Kontura”, sve ovo pada u vodu ako se zna da je njihova ponuda bila jedina prihvatljiva.



Odnosno, da se na međunarodni konkurs za jedan ovako grandiozan i istorijski važan projekat prijavila, pored “Konture”, samo još jedna firma koja nije ispunjavala uslove konkursa. Što će opet reći, da je stručni žiri birao između “Konture” i “Konture”.



Iz firme “Kontura” navode da su na međunarodnom javnom konkursu za izbor najboljeg Urbanističko-arhitektonskog rješenja za projekat Pravoslavnog duhovnog centra mogla su da učestvuju sva pravna i fizička lica, gotovo bez ograničenja, gdje je visina prve nagrade bila 5.000 KM.



“Na konkurs se prijavio značajan broj kandidata (podatak koji se može provjeriti u dokumentaciji komisije) od kojih je četvoro kandidata predalo rad, označen šifrom, a ne imenom autora. Najbolje ocijenjen rad od strane stručnog žirija, bio je „Konturin“. Kompletnog iznosa prve nagrade odrekli smo se u svrhu oslikavanja hrama Svetog Vasilija u Mrkonjićima. (Sve informacije provjerljive su u prispjelom konkursnom materijalu, zapisnicima komisije i finansijskoj dokumentaciji firme). Firma „KONTURA“ posao izrade Glavnog projekta Pravoslavnog duhovnog centra u Mrkonjićima ugovorila je naknadno u otvorenom postupku nabavke, gdje smo svakako bili u prednosti na sve ostale učesnike, jer je projektni zadatak baziran na prvonagrađenom konkursnom rješenju čiji smo mi autori”, rekli su iz “Konture” iz koje demantuju sve navode o neregularnosti prilikom dobijanja ovog posla.





A kako radi najnovija firma za projektovanje u službi vlasti u Trebinju, posvjedočio nam je i Nebojša Vukanović, poslanik u Narodnoj skupštini RS iz Trebinja.



„Ta ‘Kontura’ je firma koja radi po direktivi Luke Petrovića. Oni uopšte ne poštuju regulacioni plan, već im Luka kaže: ‘Tu ćeš mi nacrtati to i to’. Oni ne poštuju bilo kakvo projektovanje u urbanizmu. Inače, ta ‘Kontura’ je nastala tako što je grupa mladih ljudi napustila jednu firmu nakon što je Luka pobijedio da bi uskoro postali glavna firma za projektovanje. A kako Kontura danas radi najbolje pokazuje primjer u kojem su projektovali da se isječe park da bi se pravila benzinska pumpa“, kazao je Vukanović za naš portal.



Ovo je samo jedan, najsvježiji primjer, kako se omiljenim građevinarima u Istočnoj Hercegovini izlazi u susret pri dodijeli unosnih poslova u javnim preduzećima i gradskoj upravi.



Koliko je providan način dodijele ugovora putem tendera, možda najbolje pokazuje hijerarhija podijeljenih poslova u Istočnoj Hercegovini.



Pa tako najvrijedniji poslove, teške po nekoliko desetina miliona dobija “Integral inženjering”, firma Slobodana Stankovića, glavnog građevinara SNSD-a i možda “najtežeg” tajkuna u RS. Nakon što se zadovolje sa nekoliko unosnih poslova apetiti najviših funkcionera iz vlasti u RS, ostatak se raspoređuje na lokalu, a tu glavnu riječ vode lokalni moćnici.



Pored onih koje smo već naveli i koji uključeni u projekat Duhovnog centra, vlast koja rukovodi Trebinjem i javnim preduzećima u ovom gradu, itekako je darežljiva prema još nekolicini građevinara iz ove regije, često ih favorizujući u odnosu na druge.



To se može zaključiti i na osnovu broja dodijeljenih ugovora, ali i načina na koje su pojedine firme pobjeđivale na javnim konkursima. Skoro uvijek se dešava da se na tender prijavi samo jedna firma, iako bi sve mogle da konkurišu, a zanimljivo je da u većini slučajeva ove firme imaju i neku poveznicu sa vladajućom partijom.



Naši sagovornici ističu da se ovdje radi o klasičnom izvlačenju novca iz budžeta preko poslova gradnje, ponekad i fiktivnih, koji su već dogovoreni između izvođača radova i moćnika iz vlasti, na obostranu korist.



Prema riječima ljudi koji godinama prate javne nabavke u Trebinju, jasno je da kroz dogovore građevinara i vlasti u Hercegovini je stvorena atmosfera u kojoj nema zdrave konkurencije među izvođačime, već se unaprijed zna ko dobija koje poslove i na koji način je potrebno da se oduži nekom političkom moćniku ili stranci.



SVE JE DOGOVOR – KONCE VUČE LUKA PETROVIĆ



Nebojša Vukanović, narodni poslanik iz Trebinja potvrđuje naša saznanja da su svi ovi građevinski poslovi dogovoreni unaprijed. On tvrdi da su sve firme koje učestvuju na tenderima u dosluhu sa vlasti, a da sve konce vuče prvi čovjek trebinjskog SNSD-a Luka Petrović.



„Sve je ovo dogovor. Realna cijena posla je 100.000, a mi ćemo staviti 200.000, pa taj višak ide lokalnim moćnicima. Vremenom je Luka Petrović napravio jednu čitavu mrežu i sve ove građevince na neki način umrežio“, rekao je Vukavović za portal Moja Hercegovina.



Zbog toga niko i ne pokušava da tu nešto radi na svoju ruku već svi rade po direktivama, tvrdi naš sagovornik. Kako kaže, ne iznenađuje to što se na skoro sve tenderima u kojima su planirani građevinski poslovi prijavi samo jedna firma.



„To je unaprijed riješeno, a ukoliko bi se neko pojavio na tenderu mimo plana bio bi zauvijek eleminisan. Ovdje Luka Petrović odlučuje koliko će kome dati i koliko će se njemu vratiti para od tih poslova. To su sve užasne radnje! Inače, ovdje se radi o milionskim poslovima na infrastrukturi koja je vrlo brzo propala. Niko ne nadzire te radove, sve se to radi fušerski, a samo zato što se ti radovi izvode zbog izvlačenja novca“, kaže Vukanović.



Kako nam je ispričao, sve je to počelo od 2014. godine od kad je Luka Petrović preuzeo Gradski odbor SNSD-a.



„Do tad su se ljudi i prijavljivali, pokušavali, ali od te godine više niko se ne prijavljuje ako unaprijed nije dogovorio posao. Svi ovdje znaju za koga je namjenjen koji posao i ko će koliko od tih radova vratiti para onom ko mu je posao namjestio. U prvom redu Petroviću, koji je siva eminencija svih tih prljavih spletki. Svi ovi vlasnici građevinskih firmi u Hercegovini i ne pomišljaju da se prijave na tender, ako im nije za to dao odobrenje neko iz vlasti, jer zna da neće nikad dobiti taj posao. Naći će mu uvijek nešto, neku proceduralnu stavku i tako ga izbaciti iz utrke, pošto posao mora dobiti onaj kome je već namjenjen i ko je obećao da će vratiti dio para. A onaj ko pokuša pošteno, poslaće mu inspekciju, pisaće mu kazne i uništiti mu firmu, jer to su fini reketaši“, kaže Vukanović.



Prema njegovim riječima, u Istočnoj Hercegovini ne postoji nikakva konkurencija među građevinskim firmama, a posljedice ovakvog rada su nesagledive.



„Evo, kompenzacioni bazen je propao, kanal kroz Dabarsko polje propao, a radovi završeni prošle godine, na bazenu u Trebinju vjetar odnio krov i izgleda da nikad neće ni biti završen. Radovi uvijek kasne i svi su loše urađeni. Samo je bitno da se izvuku pare, a ono što se i uradi voda ili vjetar odnesu za kratko vrijeme“, kaže Vukanović i poručuje da se ovdje nikad ne radi nešto zato što je potrebno, već samo se izmišlja da bi se izvukle pare.



MILIONI ZA POROBIĆA



A u cijelom tom načinu rada, pored na početku navedenih, izdvaja se još jedna firma, koja je miljenik javnih preduzeća i gradske uprave Trebinja, U pitanju je “Porobić d.o.o.“.



Ova firma je samo u 2019. godini dobila poslove od Grada Trebinja i “HET-a” u vrijednosti od oko 800.000 KM. Ono što je najzanimljivije je da je upravo “Porobić d.o.o.” prihvaćen za izvođača radova na izgradnji zatvorene tržnice na Trgu slobode, i to na način da je njihova ponuda od 630.000 KM bila jedina na tenderu, što je za zdrav poslovni razum, u gradu u kojem imamo toliko građevniskih firmi, potpuno neshvatljivo!

Ipak, za one koji poznaju situaciju i Trebinju sve je itekako jasno, jer je i ovdje vidljivo da se radi na principu raspodjele poslova, pri čemu nema oštećenih firmi. Naravno, kada govorimo o onima koje su mile i bliske vlasti.



Koliko posao ove firme zavisi od državnim preduzeća i institucija pokazuje i njihov bilans iz kojeg je vidljivo da su većinu poslova radili na osnovu angažmana u “HET-u”, Gradskoj upravi Trebinje ili nekoj drugoj ustanovi i preduzeću.



U prošloj godini su zaradili preko dva miliona na ovim poslovima, a najznačajniji su rekonstrukcija gradskog parka u Trebinju – faza 2 (94.000 KM), sanacija građevniskih radova u “HET-u” (50.000 KM), adaptacija Kulturnog centra (107.000 KM), izgradnja rasvjete (270.000 KM), popločavanje Starog grada (170.000 KM)…



800.000 ZA JEDAN TENDER



Još jedna od dragih firmi vlastima u Trebinju je i firma „Bejat plus“ koja je takođe čest pobjednik na unosnim tenderima u Istočnoj Hercegovini.



U toku prošle godine ova firma je dobila od Grada Trebinja preko pola miliona maraka, a samo za dva posla „Izgradnja spomen sobe poginulim borcima“ i „Sanacija Srednjoškolskog centra“ su inkasirali 450.000 KM bez PDV-a.



Naravno, kao i ostali povlašteni građevinari i „Bejat“ je dobijao vrijedne poslove od „HET-a“, a najunosniji je bio onaj krpljenja kanala kroz Popovo polje za HE Čapljina, vrijedan oko 800 000 maraka. Da li je potrebno pomenuti da je konzorcijum na čelu sa firmom „Bejat plus“ bio jedini prijavjeni na ovaj unosni tender.



RAD GRAĐEVINAR – GODINU POČELI SA 150.000



Inače, ove firme osim što se ne petljaju jedna drugoj u tendere, često zajednički nastupaju kako bi uspjele da ispoštuju zakonske procedure. Pa je tako već pomenuti posao „Sanacije Srednjoškolskog centra“, koji je dobila firma „Bejat“, rađen u saradnji sa još jednom firmom miljenicom vlasti, a to je „Rad-građevinar d.o.o“.



Inače, ovo je firma u vlasništvu Miladina Janjića, jednog od omiljenih neimara hercegovačkih predstavnika vlasti, a koja je pored mnogobrojnih poslova u prethodnim godinama, već na početku 2019. godine dobila od Grada Trebinja unosan posao od preko 150.000 KM.



ABV SISTEM U SISTEMU VLASTI



Tu je i neizostavna firma „ABV sistem“, koja je unazad nekoliko godina konstantno na listama javnih nabavki hercegovačkih elektro preduzeća i gradske uprave. A najsvježiji primjer je veliki posao „Izrade premaza za stabilizaciju i zaštitu betonskih bazena Jazina i Bregovi“. Za ovaj posao „ABV“ je lagano uzeo preko 300.000 KM, i to kao jedina prijavljena firma na tenderu.



„HERC GRADNJA“ NAJDRAŽA SRCU LOKALNIH MOĆNIKA



Za kraj smo ostavili vjerovatno „najtežeg“ građevinara u Istočnoj Hercegovini, firmu „Herc gradnja“ koja je samo u prošloj godini prihodovala preko 23 miliona KM. Da je ovo jedna od najbližih građevinskih firmi vlastima u Hercegovini, pokazuju i mnogobrojni poslovi koje je do sada dobijala od javnih preduzeća, gradova i opština u Hercegovini.



Tako je u 2018. godini ova firma radila na raznim poslovima sa javnim institucijama i preduzećima, a neki od najvrednijih su izgradnja zgrade suda u Trebinju (2.956.446 bez PDV), izgradnja dječijeg vrtića u naselju Gorica (926.286 KM bez PDV), uređenje Ćatovića kraka – HET (2.137.249 KM bez PDV), izgradnja sistema za navodnjavanje u opštini Ljubinje (2.642.405 KM bez PDV), interventni radovi HE Dabar (78.470 KM bez PDV), izgradnja rezervoara Oko – HET (2.733.399 KM bez PDV), dodatni radovi na izgradnji zatvorenog bazena u Trebinju za koji su dobili u 2017. godini preko 9 miliona KM (1.750.595 KM bez PDV)…



Inače, veliki bum ova firma doživjela je dolaskom SNSD-ove vlasti ponovo na čelo Trebinja od 2016. godine, kad su počeli da dobijaju najvrijednije građevinske poslove u ovom gradu, a zajedno sa tim, „Herc gradnja“ je počela da dobija i najatraktivnije građevinske parcele u gradu, na kojima su izgradili ili grade zgrade sa luksuznim stanovima.





Direktor Herc gradnje je Dragan Aleksić, blizak SNSD-u, a vlasnik firme je Bratislav Pidžula, čovjek za kojeg u Trebinju kažu da je prvi neimar ovog grada.



O SVEMU ODLUČUJE POLITIKA



Igor Vukajlović iz Udruženja građana „Tender“ tvrdi da je ovdje vidljivo da su se politika i vlasnici firmi udružili na štetu države.



Kako kaže, praksa je takva da u većini takvih situacija na tenderima za građevinske poslove postoji dogovor ponuđača da se jedni drugima ne mješaju u posao koji su već dogovoreni sa ugovornim organom.



„Drugi se niti žale, niti učestvuju na tim poslovima. Ovi tenderi sa građevinskim radovima su slični kao i oni sa nabavkama automobila i tu se uvijek zna ko će dobiti koji posao. Tu postoji prećutni dogovor da se ne žale i ne miješaju jedni drugima u posao, jer se uvijek nastoji maksimalizirati profit. Ako će se jedni na druge žaliti i biti jedni drugima konkurencija, za sve će biti manje para iz budžeta. Ako bi više preduzeća učestvovalo na jednom tenderu tada bi marža bila možda 10 odsto, a ovako, kad se dogovori da to bude jedna firma onda marža može da prelazi i 30, 40 odsto, nekad i više“, rekao je Vukajlović za naš portal.



Da ne bude zabune, ove dogovore nikad ne bi mogli sami da prave vlasnici firma, tvrdi on, već o svemu odlučuje politika i sve odluke po pitanju javnih nabavki u ovim slučajevima donosi politika.



„A vlasnici firmi, nakon što se raspiše tender, uvijek znaju za koga je on predviđen, jer u specifikacijama je naveden spisak mašina, broj radnika ili neki sličan zahtjev koji upućuje na samo jednu firmu“, kaže Vukajlović za Moju Hercegovinu.



On dodaje da pored toga, ponuđači često vide priliku da zarade nešto preko nekog javnog preduzeća ili institucije uslijed čega obilato koriste vezesa političarima i funkcionerima.



„U tim slučajevima oni u sprezi sa političarima kroje posao koji se stavlja u prioritete i obezbjeđuju se sredstva. To onda automatski bude njihova nabavka, a korist obostrana i za firmu i za političare“, kaže Vukajlović i zaključuje da se na osnovu građevinskih poslova dodijeljenih putem javnih nabavki jasno vidi da sve ovo što smo naveli veoma dobro funkcioniše, a rezultat toga je nezdrava konkurencija uslijed koje se povećavaju cijene radova do neviđenih razmjera.







* Tekst je proizveden u okviru medijskog pool-a Mreže ACCOUNT (Antikorupcijska mreža organizacija civilnog društva)



(Zurnal.info)