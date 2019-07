Više od 5.000 učesnika krenulo je na stotinjak kilometara dugačak put od Nezuka do Potočara.

Foto: Avaz

Petnaesti po redu ''Marš mira'' privukao je učesnike iz svih dijelova svijeta i različitih vrsta svjetonazora, a svi oni su u Nezuk došli samo s jednim ciljem - da dostojanstveno odaju počast žrtvama genocida koji su počinili pripadnici Vojske i MUP-a RS u zaštićenoj zoni UN-a Srebrenici u julu 1995. godine.



- Svi očekujemo da će marš ići izvornom trasom, odnosno da ćemo ići od Kameničkog brda do Buljima. Od marta ove godine pripremamo tu trasu, ali prolazak zavisi od vremenskih prilika. Još nikad nismo prošli tim putem, a svi koji smo preživjeli imamo veliku želju da na Bukvi održimo historijski čas. Tu je ubijeno više od hiljadu naših saboraca - kaže Munir Habibović Munja, predsjednik Pododbora za održavanje ''Marša mira''.



Zulfo Salihović, također jedan od organizatora i preživjelih iz kolone smrti, ističe kako njegovi saborci koji su se uspjeli domoći slobodne teritorije moraju pričati o onom što su preživjeli.



- Mi smo, nekako, u defanzivi. Moramo prijeći u ofanzivu i pričati o onom što se zaista dogodilo, jer se izmišljaju kojekakve komisije o istini u Srebrenici i Sarajevu - kaže Salihović.



Putem interneta organizatorima se prijavilo 4.500 učesnika, odnosno 70 organiziranih grupa iz svih krajeva BiH i dijelova svijeta. Noć prije polaska marša u Nezuku je trajala registracija svih učesnika, a autobusi su pristizali do noćnih i jutarnji sati, tako da organizatori ističu da u ovogodišnjem pohodu sjećanja na žrtve genocida učestvuje pet do šest hiljada učesnika.



Komandant odbrane Srebrenice Naser Orić pozvao je učesnike marša da se pridržavaju kodeksa ponašanja.



- Svaka stopa staza koje ćete proći je natopljena krvlju naših saboraca. Vodite računa o tome. Svako ko se bude nedolično ponašao, bit će odstranjen - upozorio je Naser Orić.



Kolona je krenula iz Nezuka, a počast je odata u Zaseoku, na mjestu pogibije Hajrudina Mešića - Hajre Kapetana, komandanta Lavova s Teočaka, koji je poginuo u namjeri da se spoji s jedinicama Armije RBiH u Srebrenici.



Nakon prolaska spomenika Hajri Kapetanu, kolona ''Marša mira'' je ušla na teritorij bh. entiteta RS, te će preko Crnog vrha, gdje je otkrivena najveća masovna grobnica u BiH, i Snagova stići do Lipnja, gdje je prvo konačište.



U Liplju će se održati historijski čas, a u tom mjestu su hrabre bh. patriote 1992. uspjele osloboditi logor za Bošnjake koji su otvorili zlikovci zločinaca Radovana Karadžića i Ratka Mladića.



(Avaz)