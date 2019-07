Ratni fotograf Ron Haviv izjavio je na predavanju "Biografija fotografija" danas u Sarajevu da su njegove dvije fotografije, iako stare više od 25 godina, imale različite utjecaje na svijet u kojem živimo.

Foto: Fena

Riječ je o jednoj od najčuvenijih fotografija iz rata u Bosni i Hercegovini koju je Haviv snimio 1992. u Bijeljini i koja dokumentira jedan akt etničkog čišćenja, a drugu je snimio 1989. u Panami i na njoj je pretučeni Guillermo Ford.



- Fotografije su uglavnom bile pravilno korištene ali bilo je i slučajeva kad su bile zloupotrijebljene u propagandne svrhe prije nekoliko godina kada je Rusija izvršila invaziju na Gruziju - istakao je Haviv.



Pojasnio je da su tada na društvenim mrežama u Rusiji upotrijebili fotografiju snimljenu 1992. u Bijeljini i da je napisano da su žrtve na njoj ruski civili, što se brzo proširilo po cijeloj zemlji.



- I kada se fotografije koriste za propagandu mogu imati vrlo snažan, iako negativan efekat - rekao je Haviv.



Profesorica sa Univerziteta New York Lauren Wals navela je da je u pripremi dokumentarni film "Biography of a Photo" koji tematizira dvije legendarne fotografije Rona Haviva iz sukoba u Panami i BiH, a koje su imale ogroman utjecaj i postale inspiracija ljudima u potrazi za pravdom.



- Te fotografije su počele kao radovi foto-novinarstva ali su tokom tri decenije prešle i u komercijalnu sferu, te utjecale na politiku i procese pomirenja - kazala je Walsh.



Predavanje je organizirano u sklopu konferencije "Visual Culture in Postwar Society" koja se održava od 5. do 13. jula u Sarajevu, uz pokroviteljstvo Ambasade SAD-a u BiH.



(Fena)